Separ a Tina niekoľko mesiacov po rozchode na najnovšej fotke: Opäť ako šťastná rodinka

Aj po krachu manželstva zostali priatelia! Všetkých fanúšikov prekvapil ešte v polovici augusta Michal Kmeť (34) alias raper Separ, keď oznámil, že so speváčkou Tinou (36) už netvoria pár. Podľa Separových slov sa odcudzili a nakoniec si povedali zbohom.

Okrem krízy však obaja museli riešiť aj vážne zdravotné problémy. Napriek tomu, že exmanželia išli každý svojou cestou, spája ich spoločná dcéra Tia Liliana, ktorú volajú Anička. A práve svojej princeznej vystrojili narodeninovú oslavu, na ktorej pôsobili opäť ako šťastná rodina.

Anička mala sedem rokov, a preto jej starostliví rodičia pripravili deň, na ktorý rozhodne nezabudne. Rozprávková torta a všetci pokope ako kedysi. „Naša T. L. A. K. Siedmy február už navždy bude výnimočný, milujeme ťa, Anička, si splnený sen,“ napísala dojemné slová speváčka a uverejnila aj vydarený záber z oslavy. Jediným rozdielom oproti minulosti, keď pridávali podobné fotky, bol fakt, že Tina a Separ už netvoria pár. Za svojím šesťročným manželstvom urobili minulý rok definitívnu bodku. O konci ich vzťahu ako prvý prehovoril raper, ktorý prekvapil fanúšikov ešte v auguste.

„Tina a ja sme spolu prežili nádherné životné obdobie, počas ktorého sme stihli zažiť všetko, čo vystihujú slová - v dobrom aj v zlom. Videli sme spolu kus sveta, vychovávali dve nádherné deti, vybudovali spoločný domov. No zažili sme aj veľmi ťažké chvíle, keď sme si siahli na úplné dno, nie to finančné, skôr to psychické. Ale aj to sme zvládli,“ neskrýval svoje pocity Separ. Kedysi zaľúbenci sa mali od seba vzďaľovať.

„Vždy pre nás bola rodina na prvom mieste, ale témy, o ktorých sme sa rozprávali, sme začali vidieť z rôznych uhlov a nenachádzali prienik. Preto sme sa po veľmi ťažkej a nie jednoduchej úvahe rozhodli, že kým sa to dá v láske a mieri, necháme jeden druhého ísť svojou cestou,“ dodal vtedy raper. V tom čase už umelec bojoval s rakovinou, keď mu lekári našli nádory.

Operácia a následná náročná chemoterapia nakoniec priniesli ovocie a Separ za z toho dostal. Aby toho však nebolo málo, krátko nato dostal aj koronavírus. On však nebol jediný, kto si prešiel peklom. Tina ešte v minulosti priznala, že trpí nevyliečiteľnou chorobou sklerózou multiplex. Obaja expartneri tak dokazujú, že po rozvode môžu aj vďaka deťom fungovať ako priatelia.