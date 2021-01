Ďalšia ťažká skúška, po rakovine ničí Separa korona: Úprimná spoveď o boji s pliagou

Raper Michael Kmeť (34) si za posledné mesiace vytrpel svoje.

Známy umelec, ktorého všetci poznajú pod menom Separ, najskôr čelil rozvodu so speváčkou Tinou (36). Krátko nato si prešiel skutočným peklom. Z dôvodu objavených nádorov v tele musel brať vyčerpávajúce chemoterapie a podstúpiť náročnú operáciu. A aby toho nebolo málo, našla si ho aj korona. Na rok 2020 a začiatok toho nového preto raper určite nebude spomínať v dobrom.

Keby nešťastie nechodilo po ľuďoch, ale po horách, možno by sa raper Separ vyhol koronavírusu. Na COVID-19 sme však malí páni a tak táto „hnusoba“ opäť navštívila svet celebrít. Separovi osud čo sa zdravia týka naložil obrovské bremeno, a tak musel priznať ďalší ťažký boj. „Tak aby toho nebolo málo, ešte mám aj COVID. V živote ma tak nebolelo telo. Jak keby ma rozkopalo 18 dofetovaných robotníkov,“ napísal úprimne chlap, ktorého na prvý pohľad len tak ľahko nič nezlomí.

Podľa jeho slov už začal svoju karanténu a v izolácii tak čaká, čo prinesú nasledujúce dni. „8 dní, to go... Ale už sa to zlepšuje,“ priznáva a teší sa na čo najskorší návrat k svojej milovanej dcérke Tii Liliane, ktorú len pred niekoľkými mesiacmi naučil jazdiť na bicykli.

Najhoršia správa

Samostatnou životnou kapitolou sa pre rapera stal jeho boj s rakovinou. Ten priznal až v decembri, potom, čo jeho organizmus už vyše roka s chorobou zápasil. O prežitom strachu a neistote porozprával pre dms records, v ktorom odhalil podrobnosti o tejto tvrdej skúške. „Už dlhšie som pociťoval, že mi veľmi často hrozne zle bilo srdce, trvalo to skoro rok. Točievala sa mi hlava, jedného dňa som sa sprchoval a nahmatal som si hrčku,“ spomína tvrdý raper na začiatky svojich bezsenných nocí. Po vyšetreniach musel Separ okamžite podstúpiť zákrok. Po tom, čo mu vyoperovali jeden nádor, cez CT našli lekári ďalšie dva v oblasti krížov. „Musel som ísť na chemoterapie, ktoré som najprv odmietal, no keď sa ma lekár opýtal, či chcem zomrieť, súhlasil som.“

Nateraz zvíťazil

Práve chemoterapie dali umelcovi poriadne zabrať. „Pred druhým cyklom mi za jednu noc vypadali vlasy, čudoval som sa, čo ma pichá na vankúši. Potom ma svrbela brada, chytil som ju a celá mi ostala v ruke ako vejár. Začali mi vypadávať mihalnice, vypadali mi všetky chlpy z tela a začalo mi byť fyzicky zle, odchádzal mi hlas.“ A ako liečba pokračovala, bolo to stále len a len horšie.

„V polovici tretieho cyklu som to už fakt nedával. Došiel som domov a stala sa mi taká vec. Večer mi trebalo čúrať, tak som sa postavil, išiel som na WC, zažal som svetlo a jak som zažal svetlo, tak sa mi otočila hore nohami celá miestnosť. Padol som na zem, začal som sa úplne triasť, najhorší stav, čo som v živote mal,“ opisoval ťažké chvíle Separ. Zdá sa však, že chemoterapie nakoniec zabrali a raper tak na konci roka ohlásil fanúšikom pozitívnu správu: „Zasa som zdravý!“ zneli jeho slová.