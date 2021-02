Legenda Pátrovič sa vracia do šou Česko Slovensko má talent: Teraz vám ukážem, čo je vo mne

Všetci sme tak trochu dúfali, že spevák Jozef Pátrovič (79) potvrdí svoje účinkovanie v pokračovaní úspešnej jojkárskej šou Česko Slovensko má talent.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Jej večný súťažiaci si zatiaľ nikdy nenechal ujsť príležitosť postaviť sa pred svojich fanúšikov. A to ich má hojne! Len čo sa spevák ocitne mimo domu, jeho priaznivci sú ako na ihlách, aby sa s ním mohli odfotiť. Pátrovič má však tentoraz pre všetkých jasný odkaz!

Spevácka hviezda ČSMT, ktorá sa preslávila (ne)spievaním hitov Karla Gotta či zložitými opernými áriami, pripravuje svoj veľký comeback. So svojím návratom do šou umelec príliš dlho neotáľal. „Rozmýšľal som o tom, ale budem musieť. Vychádza mi to tak. Tento rok, ak Boh dá, budem mať v júli 80. A keď som mal 77, tak som im sľúbil, že začnem spievať, keď budem mať 80. Tak ten sľub budem musieť dodržať,“ zveril sa Pátrovič so svojimi plánmi Novému Času.

Zároveň tak vyhlásil, že tentoraz bude jeho výkon stáť skutočne za to. Spevák sa teší ohromnej popularite, ktorá neustáva ani tých pár mesiacov medzi jednotlivými ročníkmi súťaže. „Koľkokrát mi volajú i v noci. Dokonca minule už som bol aj naštvaný. Majú moje číslo, tak ma v noci vyrušujú. Hovorím im: ,Chlapci, to sa ale nerobí, toto... Ja keď spím, tak nemôžem ísť k telefónu‘,“ posťažoval sa umelec, ktorý si napriek tomu svojich fanúšikov veľmi váži.