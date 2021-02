Po výbuchu domu v Bánovciach má Ľudmila slzy v očiach: Tlaková vlna zdvihla celú strechu

Stáli pri nich všetci svätí! Po výbuchu rodinného domu v Bánovciach nad Ondavou, kde len zázrakom z ruín vytiahli živého dôchodcu, rátajú škody aj susedia.

Oči pre plač zostali aj starostke Ľudmile Durčákovej, ktorá si rodičovský dom zrekonštruovala len pred rokom.

Piatok 6. februára jej už nikto nevymaže z pamäti. Starostka Ľudmila Durčáková sa práve chystala do práce, keď prišiel obrovský výbuch. „V prvom momente som vôbec nevedela prisúdiť, čo to bolo, mysleli sme, že zemetrasenie. V momente bol všade kúdol prachu, vyhodilo nám okná i lustre,” opísala. Keď vyšli von a zbadali, že z domu suseda Milana zostali len ruiny, kričali po ňom, no neozýval sa. Záchranári ho našli zasypaného pod sutinami. Mal obrovské šťastie, akýsi plech nad ním držal ochranu,” dodala starostka.

Škody za 100-tisíc eur

Ujmu však neutrpel len dôchodca, ale aj jeho susedia, medzi ktorých patrí aj prvá žena obce. Keď sa pozrie na rodičovský dom, ktorý si posledných 13 rokov opravovala, neubráni sa slzám. „Tlaková vlna zdvihla celú strechu, rovnako ohla bezpečnostné dvere, ktoré sa už nedajú zatvoriť. Minulý rok v septembri sme dokončili fasádu a teraz môžeme začať znova,” zhodnotila so zármutkom v hlase. Ich dvor sa po explózii zmenil na nepoznanie, tehly a sutiny totálne zdemolovali plot i studňu.

„Hlavné je, že sa nikomu nič vážne nestalo, to je jediné šťastie,” dodala. Šokujúce ráno zažil aj ďalší sused Ján (24), ktorý hovorí o obrovskej spúšti, ktorú zanechala za sebou explózia. „Výbuch zasiahol auto mojej mamy. Vnútri máme prepadnuté stropy, kúpeľňa je v dezolátnom stave,” priznal Ján.

Explóziu vyšetruje polícia

Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová k udalosti uviedla, že vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach začal trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. „65-ročný muž, ktorý sa v čase výbuchu nachádzal vo vnútorných priestoroch domu, utrpel podľa predbežnej lekárskej správy ťažké zranenia s dobou liečenia viac ako 42 dní. Celková škoda, ktorá vznikla nielen na poškodenom dome, ale aj v okolitých domoch, bola predbežne vyčíslená na 100-tisíc,” uviedla Ivanová.