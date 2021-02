Od nabíjačky zhorel rodine z Hnúšte celý byt: Pred plameňmi utiekla mama len v pyžame a s Majkom v náručí

Nevedia, čo si počnú. Čisté zúfalstvo prežíva Rozália (22) z Hnúšte spolu s manželom Marekom (27) a so synčekom Majkom (3), ktorým minulý pondelok zhorel dvojizbový byt.

Mladá mamička sa zobudila na to, že ich príbytok zachvátili plamene. Utekala odtiaľ, čo jej sily stačili, bosá, v pyžame a s malým drobcom v náručí. Rodinke neostalo vôbec nič. Pomocnú ruku im podala samospráva, ktorá im poskytla mestský nájomný byt. No nemajú tam žiadny nábytok ani oblečenie a Majko (3) ani hračky.

Mladá trojčlenná rodina bývala rok v prenajatom dvojizbovom byte v paneláku v Hnúšti. V pondelok skoro ráno odišiel otecko Marek (27) do práce do miestnej fabriky, doma ostala len mamička Rózka so synčekom. „Ešteže sme spali v obývačke.opisuje minúty hrôzy mladá žena, ktorá sa nevedela dostať z horiaceho bytu. Otvorila teda okno a zúfalo volala o pomoc.

„Našťastie ma počul sused, utekal von a ja som mu hodila kľúče, aby nám prišiel otvoriť. Ja som to kvôli dymu nedokázala,“ objasňuje Rózka. Z bytu napokon utekala len bosá v pyžame a s nahým Majkom v náručí. Obaja sa nadýchali splodín, a tak ich záchranka odviezla do nemocnice. Hasičom sa požiar podarilo uhasiť a nemuseli evakuovať celú bytovku, čo pôvodne bolo v pláne. Mamičku prepustili z nemocnice ešte v ten deň, chlapček tam ostal jednu noc na pozorovaní.

„Takmer všetko nám zhorelo. Nemáme žiadne oblečenie či nábytok, synček ostal bez jedinej hračky,“ hovorí nešťastná žena. Rodinku prichýlila stará mama, no nechcú u nej ostať veľmi dlho. Pomocnú ruku im podala samospráva, ktorá im poskytla jednoizbový nájomný byt. „Dostali od terénnych sociálnych pracovníkov aj potraviny a oblečenie. Budeme sa snažiť osloviť ľudí, či by im mohli darovať starý nábytok či elektroniku,“ uviedol primátor Hnúšte Roman Lebeda. Mestský byt je totiž úplne prázdny a potrebuje vymaľovať.

„Nemáme sa ani kde vyspať. Momentálne nemáme peniaze na nový nábytok, oblečenie, nieto ešte na hračky pre Majka,“ hovorí zronená Rozália, ktorá by bola šťastná, keby sa našli ľudia s dobrým srdcom. „Nikdy by sme si nepomysleli, že sa ocitneme v takejto hroznej situácii. Neostalo nám vôbec nič a tak budeme vďační za každú pomoc,“ zakončí smutne mamička malého chlapčeka, ktorú teší len to, že sa pri požiari nikomu nič nestalo.