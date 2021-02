V Saudskej Arábii chystajú najrýchlejšiu atrakciu: Na horskej dráhe sa môžete rútiť 250 km/h

Najdlhšia, najvyššia a najrýchlejšia.

Týmito prívlastkami sa hrdí horská dráha, ktorú chystajú v novom zábavnom parku Qiddiya v Saudskej Arábii. Na ploche 32 hektárov bude 28 atrakcií. Dominovať im bude práve dráha nazvaná Let sokola. Jazda na nej potrvá tri minúty a vozíky pre 20 pasažierov budú poháňané elektromagneticky. Pasažierom naženú hrôzu do očí a adrenalín do žíl najmä prudké stúpania a ešte strmšie pády, pri ktorých pôjdu rýchlosťou až 250 km/h. Na sokola to však ešte stále nemá, ten je schopný strmhlav dosiahnuť až 300 km/h.

Tieto tri prekonáva

Doteraz najdlhší: je Steel Dragon 2000 v japonskej Nagašime - 2,48 km

Doposiaľ najrýhclejší: je Formula Rossa v Abú Zabí - 240 km/h

Doteraz najvyšší: je Kingda Ka v New Jersey - 139 m

Dráha Let sokola