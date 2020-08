Po Tatrách praská vo švíkoch ďalšia turistická atrakcia: Sledujte, čo spôsobila korona na Slovensku!

Hlava na hlave! Pre koronakrízu sa turistami neupchávajú len naše veľhory či akvaparky, ale aj iné obľúbené kúty na Slovensku.

Inak to nie je ani na Skalke nad Kremnicou, kde sú davy ľudí. To spôsobuje najmä via ferrata Komín, náučná zaistená cesta, ktorá sa nachádza v Kremnických vrchoch v podcelku Flochovský chrbát, pričom ide o najťažšiu ferratu u nás. Na čo si dať pozor? Via ferrata je jednosmerná a má 3 cesty. Komín s obťažnosťou C, Trubačova veža B a Výzva, ktorá je svojou obťažnosťou E najťažšou doteraz vybudovanou via ferratou na Slovensku.

Na zaistenej ceste čaká návštevníka 420 metrov lán s výškou skalných ciest 80 metrov. K trasám vlani pribudol najdlhší visutý most na Slovensku s dĺžkou 80 metrov.

Adrenalín a krásne výhľady privádzajú na toto miesto množstvo turistov, tento rok je ich ešte viac. „Mali sme 20 ferrata súprav a teraz sme dokúpili 30 nových. Dúfali sme, že návštevnosť bude veľká, nasvedčoval tomu už minulý rok. Počet turistov narastal a korona to už úplne znásobila, ale očakávali sme to,“ uviedla Zuzana Tileschová, riaditeľka mestského Kultúrneho a informačného centra.