Ťažko skúšaný Dúbravka nestráca optimizmus: V klube som stále jednotkou ja!

Súčasný stav mu nevyhovuje, ale na duchu neklesá! Slovenský futbalový reprezentant a brankár Newcastle United Martin Dúbravka (32) prežil hektický polrok, počas ktorého prekonal zranenie nohy, operáciu nosnej prepážky a potrápila ho aj korona.

Práve v tomto období sa na jeho poste uchytil jeho náhradník Karl Darlow, s čím sa však žilinský rodák nechce a nemieni zmieriť. Do boja o návrat na stratené pozície ho posilňuje vyhlásenie klubu, ktoré ho stále považuje za jednotku.

Reprezentačný gólman prežil jedno z najhorších kariérnych období, ale verí, že situácia sa otočí v jeho prospech. „Sám som prekvapený, že som sa zatiaľ nedostal do bránky. Za tie tri roky, čo som tu, som si vybudoval nejaký kredit a neprišiel som o miesto pre zlé výkony alebo stratu formy. Bolo mi povedané, že sami nečakali, že sa Darlow, ktorý má výhodou aj v tom, že je domáci, tak chytí. Zároveň mi však zdôraznili, že v klube som stále jednotka ja,“ vyjadril sa pre Nový Čas Dúbravka. Aj kvôli tomuto tvrdeniu zostáva náš brankár v relatívnom pokoji a nemieni trénerovi vyklopávať na dvere, ale ak by mal tento stav dlhšie pretrvávať, nebol by z neho dvakrát nadšený.

„Je to nepríjemná situácia aj z pohľadu slovenskej reprezentácie, keď ani ja, ani Marek Rodák vo Fulhame nechytáme. Ale stávajú sa aj také veci a netreba z toho robiť tragédiu.Som dostatočne skúsený, aby som sa vedel pripraviť na každý zápas,“ pokračovala slovenská brankárska jednička, ktorej oporou je rodina a najmä priateľka Lucia, ktorá s ním v Anglicku žije. „V tejto ťažkej dobe sme v zahraničí odkázaní sami na seba. Ja mám možnosť sa stretnúť aspoň so spoluhráčmi, ale ona tu okrem mňa nikoho nemá. Verím, že čoskoro sa všetko opäť vráti do normálu,“ dodal Martin Dúbravka.

Na koncert si ešte netrúfa

Relaxom Martina Dúbravku je aj hra na klavíri, v ktorej sa zdokonaľoval najmä počas izolácie. „Ako malý som chodil do hudobky, ale som skôr samouk. Nehrám z nôt, ale z počutia a možno sa to aj niekomu páči,“ prezradil s úsmevom. Na verejné vystúpenie si však netrúfa, hoci počas pôsobenia v dánskom Esbjergu ponuka prišla. „Jediný koncert som zahral mame k narodeninám a bol som dosť nervózny,“ dodal Martin.