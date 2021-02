Kúpeľnú dedinku zahalila biela pokrývka, deti hneď vedeli, čo s tým: Vo Vyšných Ružbachoch vyrástli postavičky zo snehu

Známu kúpeľnú dedinku zaplavili snehuliaky. Obecný úrad vo Vyšných Ružbachoch (okr. Stará Ľubovňa) vyhlásil súťaž v ich stavaní a výzva získala veľký ohlas.

Potešili sa nielen deti, ale najmä ich rodičia, lebo svoje detváky konečne odtrhli od počítačov. Všetci spoločne tak ukázali, že im pri stavaní snehuliakov nechýba kreativita. Vybrať toho najkrajšieho teda bude poriadna fuška.

V dedine na Spiši sa pustili do práce veľkí aj malí. Výsledkom je približne 25 snehuliakov, ktoré zdobia dvory rodinných domov aj verejné priestranstvá. „Keďže deti teraz nechodia do školy, uvažovali sme, ako im vyplniť voľný čas a kolegyni Jane Mindekovej skrsol v hlave takýto pekný nápad. Je to motivačné, veď deti sedeli za počítačmi a keď napadol sneh, hneď sme do toho išli,” vysvetlil starosta obce Peter Martinek s tým, že v súťaži nejde tak ani o víťazstvo, ale hlavne o účasť.

Cenami za snahu budú uteráky, poháre či knihy. „Kvôli opatreniam ich ani neodovzdáme osobne, ale položia sa pred dom, víťazom zazvoníme a prevezmú si ich,“ doplnil starosta dediny s 1 408 obyvateľmi a 470 popisnými číslami.





Rozprávkový Olaf Otvoriť galériu Emily (8) pomáhali dospelí Zdroj: aovr

Emily (8) pomáhali dospelí

„Olafa sme postavili preto, lebo mám veľmi rada túto rozprávku. Preto je aj taký vysoký a má viac ako 2 metre,” povedala školáčka.





Je to na hlavu

Otvoriť galériu Miško (6) Zdroj: aovr

Miško (6) staval s rodičmi

Snehuliaka staval Miško (6) s pomocou rodičov. „Snehuliak je postavený na hlavu, lebo dnes je taká doba, ako keby bol postavený na hlavu celý svet,“ myslí si malý staviteľ.





Letná snehuliačica Otvoriť galériu Sestričky Laura (8) a Nikola (2) Zdroj: aovr

Sestričky Laura (8) a Nikola (2)

„Pri stavbe nám pomáhala mamka. Snehuliak je oblečený, aby mu nebola zima. Je to vlastne letná snehuliačica,“ priznali sa dievčatká.





Dobre strážený Otvoriť galériu Stavali: zľava Timea (7), Klaudia (13), Oliver (10) Zdroj: aovr

Stavali: zľava Timea (7), Klaudia (13), Oliver (10)

„Nám sa páčil taký maličký snehuliak, pretože sa nám hodil k ohrádke, ktorú sme urobili z drievok z kôlne,“ povedali jednohlasne školáci.





Retro pre ocka Otvoriť galériu Stavitelia Dominik (11) a Stanka (8) Zdroj: nov

Stavitelia Dominik (11) a Stanka (8)

„Snehuliaka sme stavali podľa starej fotografie z detstva nášho ocka. Je postavený podľa nej,“ prezradili malí výmyselníci.