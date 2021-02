Z rozprávky sa stala nočná mora: Messi v drese z igelitky sa bojí Talibanu!

Pamätáte na roztomilého chlapca v drese igelitovej tašky? To je už ale minulosť.

Afgánsky chlapec Murtaza Ahmadi sa stal pred piatimi rokmi svetoznámy po tom, čo jeho brat zverejnil na sociálnych sieťach jeho fotografiu, na ktorej má dres Lionela Messi vyrobený z plastovej tašky v argentínskych farbách, musel pre vojnu druhýkrát opustiť svoj domov. Jeho život, a život jeho rodiny sa zmenil na peklo.

Príbeh malého futbalového fanúšika z Afganistanu, ktorý sa nakoniec stretol v Dauhá aj so samotným Messim. Zábery, ako chlapec vybehol na ihrisko, objal skvelého Argentínčana, a rozhodca ho musel zdvihnúť na ruky a vyniesť z ihriska, aby sa zápas mohol začať, pozná každý.

"Povedal som mu, že s ním chcem hrať futbal. Povedal mi, aby som išiel s otcom, ale ja som jeho jazyku nerozumel. V tom okamihu som mal ale obrovskú radosť," spomína si chlapec na chvíle, ktoré mu v živote urobili najväčšiu radosť. Rodina dúfala, že získa azyl v Španielsku po tom, čo to Cristiano Ronaldo urobil to isté pre sýrskeho chlapca Zaida Abudula.

"Išli sme do Dauhy v nádeji, že Messi pre neho niečo urobí, ale neurobil nič," pridáva sa jeho rodina, ktorej sa po návrate domova začal boj o život. V dedine sa začalo rozprávať, že rodina malého chlapca dostala od Messiho veľkú sumu peňazí, ale to nebola pravda. Rodina začala dostávať vyhrážky a malého chlapca niekoľkokrát zbili cestou zo školy. Z obavy o život sa rodina rozhodla pre rázny krok: Murtaza prestal chodiť do školy a presťahovali sa do 300 kilometrov vzdialeného Kábulu. V strachu o život chlapec nevychádza na ulicu a voľný čas trávi na streche alebo v interiéroch.

"Je tu veľa výbuchov. Nemám kamaráta, s ktorým by som hrával, ale znova by som si obliekol Messiho dres, pretože ho obdivujem," priznal Murtaza, ktorého otec stratil loptu i dres podpísaný Messim, keď naposledy utekali svojho domova kvôli zrážkam a útokom militantného Talibanu.