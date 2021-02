Zvolen bude testovať poslednýkrát, primátorka je nabrúsená: Pohár trpezlivosti už dávno pretiekol!

Testovanie zorganizujú vo Zvolene naposledy, pretože podľa primátorky Lenky Balkovičovej pohár trpezlivosti dávno pretiekol.

Predstavitelia vlády avizujú pre otváranie škôl testovanie, pritom samospráva nemá uznesenie, manuál, nemá sa o čo oprieť a vláda navyše na jej plecia hodila aj zodpovednosť za otvorenie škôl a škôlok. Ako uvádza ďalej primátorka na sociálnej sieti, urobia tak pre deti a pre ich rodičov.

„A tak teda naposledy, urobíme to. Urobíme to kvôli našim deťom, ktoré tak veľmi túžia byť zase v kruhu svojich spolužiakov a kamarátov. A urobíme to aj kvôli rodičom, ktorí už majú dosť práce na dva úväzky – jedného v zamestnaní, druhého doma pri svojich deťoch. No urobíme to naposledy a len v tej miere, v akej budú ešte vôbec ochotní nám pomôcť naši zdravotníci,“ konštatuje Balkovičová s tým, že ich drží už len zodpovednosť voči ľuďom, v tejto chvíli predovšetkým voči najmenším Zvolenčanom a ich rodičom.

Podľa primátorky je len vo Zvolene pripravených minimálne sedem prevádzkovateľov mobilných odberových miest, ktorí už mohli robiť odbery pre záujemcov. „Ktokoľvek by chcel a potreboval, mohol by sa ísť dať otestovať – priebežne, kedykoľvek počas dňa. Nemusel by čakať, kým my zorganizujeme víkendové testovanie. Prečo to nejde? Pretože ich zmluvy už niekoľko dní ležia na úradníckom stole kdesi na ministerstve zdravotníctva,“ popisuje situáciu s testovaním v meste Balkovičová.

Vo Zvolene sa počas posledného víkendu konal opakovaný celoplošný skríning, pričom mesto predpokladalo, že sa mu vyhne. V okresnom meste bola v prvom kole testovania pozitivita 0,7 percenta, ale výsledná hodnota bola nakoniec 1,04 percenta a testovanie museli zopakovať. Podľa samosprávy to bolo neoprávnené a k číslam sa primátorka chce ešte v budúcnosti vrátiť.