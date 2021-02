Otvoria sa školy od 8. februára? Skeptické slová epidemiologičky!

Nový termín na otváranie škôl. Už týždne sa vláda dohaduje na tom, ako bude vyzerať opätovné spúšťanie ekonomiky, či posielanie detí do škôl.

Na rokovaní Pandemickej komisie v utorok minister školstva Branislav Gröhling oznámil, že žiakov a študentov chcú do škôl poslať už tento pondelok. Odobriť to mali aj odborníci.

Od pondelka 8. 2. zrejme zasadnú žiaci prvého stupňa a žiaci posledných ročníkov základných a stredných škôl opäť do lavíc. Pandemická komisia odporučila, aby boli školy prioritou a pozeralo sa na ne samostatne. V COVID automate by mali nastať zmeny a školy, ktoré boli v červenej fáze, sa budú presúvať aj do čiernej fázy, v ktorej sa krajina nachádza v súčasnosti. Gröhling avizuje, že definitívne stanovisko oznámia dnes.

Bude to mať však určité podmienky. Jednou z nich je aj testovanie, ktorému sa nevyhnú. Pretestovaný by mal byť celý personál škôl a škôlok a minimálne jeden z rodičov dieťaťa. Minister školstva ešte pred rokovaním uviedol, že majú v rukáve množstvo argumentov, ktorými chcel presvedčiť kolegov v Pandemickej komisii. Je si vedomý toho, že je potrebné prísne hľadieť na epidemiologické riziká, musí sa však prihliadať aj na dôležitosť vzdelávania a dôsledky, ktoré pretrvávanie súčasného stavu môže mať na vzdelanie detí.

Čo sa týka vysokých škôl, tak tie si podľa ministra môžu spraviť MOM-ky a vedeli by následne pretestovávať svojich študentov. Dohoda s rektorskou komisiou je potenciálny návrat od letného semestra. V otázke otvárania škôl od najbližšieho týždňa je však skeptická epidemiologička Henrieta Hudečková. „Neviem si to reálne predstaviť, no musíme to urgentne riešiť, pre mňa je to priorita číslo jeden, aby sa deti čo najrýchlejšie dostali do škôl, samozrejme, s prísnym dodržaním všetkých hygienických a bezpečnostných podmienok,“ zdôraznila odborníčka.

Na Slovensku sa podľa odborníkov situácia nezlepšuje kvôli novej mutácii vírusu, napriek pomerne prísnym opatreniam. „Môžeme prijať akékoľvek opatrenia, ale keď sa to nedá skontrolovať, tak to zostane len zbožným želaním,“ vyjadril sa infektológ a odborník na tropickú medicínu, profesor Vladimír Krčméry. „Musíme ísť do novej situácie a znovu prerátať prognózy,“ vysvetlil.

Podľa Krčméryho sa nachádzame na priesečníku klesajúcej krivky pôvodnej choroby a narastajúcej krivky nového variantu koronavírusu, ktorý sa správa ako celkom nová epidémia. Na komisii boli v hre okrem otvárania škôl aj viaceré scenáre ako aj zákaz rozprávania v hromadných prostriedkoch či prísnejšie opatrenia.