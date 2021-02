Nezabudnuteľné momenty v živote Andyho Hryca († 71): Pred smrťou sa stihol zmieriť s dôležitou osobou

Rodinné zázemie plné lásky, ale aj stará krivda. Herec Andy Hryc († 71) bol vždy veľkým ochrancom svojich blízkych.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Osud to však zariadil inak a rodina o Huga v roku 2008 prišla. Malou náplasťou na ubolené srdcia boli Wandini synčekovia, ktorí sú živé striebra a Andymu dávali životnú silu a radosť do posledných dní. Herec sa dokonca dokázal na sklonku života pomeriť so sestrou Bohdanou, ktorá spravila šľachetný krok.

Najdojemnejšie gesto Otvoriť galériu Vpravo: sestra Bohdana Zdroj: aah

Herec bol dlhé obdobie na nože so svojou sestrou Bohdanou. Počas boja s leukémiou však potreboval okrem krvi aj transplantáciu kostnej drene. A bola to práve jeho sestra, ktorá mu pomohla. „Prevrátili sme list a dohodli sa, že už nebudeme o minulosti rozprávať,“ povedal Hryc, ktorý priznal, že práve vďaka skutočnostiam s ochorením sa urovnali vzťahy medzi nimi. „Ten problém, ktorý sme medzi sebou mali, akoby moja choroba vyriešila,“ dodal vtedy Andy. Spor súrodencov siahal ešte do obdobia, keď herec šéfoval Rádiu Twist, v ktorom pracovali Bohdana aj jej manžel.

Najväčsia rana osudu Otvoriť galériu So synom Hugom († 22) Zdroj: aah

Andy sa nikdy netajil tým, že strata milovaného syna Huga († 22) v roku 2008 ho položila na kolená. Hugo bojoval so zákerným ochorením, no osudná sa mu stala autonehoda. „Viete, ja nepotrebujem ísť na cintorín, aby som s ním bol. Ja som s ním denne. Spávam v tej istej posteli, v ktorej spával Hugo, keď viedol svoj boj s rakovinou,“ priznal v novembri. Slnkom v ťažkých dňoch boli pre neho najmä vnuci, ktorí mu dávali chýbajúcu lásku od syna. „Najstarší vnuk Artem, to je môj reinkarnovaný Hugo. A to nielen pre mňa. Všetci, čo poznajú Artema a predtým poznali Huga, hovoria, že sa na neho nápadne podobá,“ povedal herec.

Najkrajšie chvíle Otvoriť galériu Hryc si chvíle s vnukmi Artemom, Vadimom a Nazarom veľmi užil. Zdroj: aah

Hryc mal počas liečby rakoviny oslabenú imunitu. Všade naokolo zúri pandémia koronavírusu, preto sa nemohol stýkať so svojimi milovanými vnukmi Artemom, Vadimom a Nazarom. Stretávali sa len v bezpečnej vzdialenosti. Neopísateľný pocit šťastia prišiel počas Vianoc. Andy totiž strávil sviatky s blízkymi, pretože Wanda dala všetkých otestovať. „Štedrý večer bol neopakovateľný. Naša ,bublina‘ si ho užila naplno,“ priznal Novému Času šťastný Andy, ktorý konečne objal svojich vnukov. „Deväť mesiacov som sa ich nemohol ani dotknúť. Ani Artemka, keď sme spolu hrali šach. Reakcie vnukov boli dojímavé, podchvíľou sa z ničoho nič priblížili, pohladkali ma či pobozkali,“ povedal dojatý Hryc.