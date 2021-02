Kritizuje aj pod hrozbou pokuty: Salah nemá rád VAR, viní ho za stratu bodov

Útočník Muhammad Salah pomohol futbalistom Liverpoolu dvoma gólmi k výhre 3:1 na štadióne West Hamu, ale po nedeľňajšom zápase 21. kola anglickej ligy skritizoval videorozhodcau.

Podľa egyptského reprezentanta technológia VAR zabíja futbal a čiastočne mohla aj za nedávnu zlú sériu úradujúcich majstrov. Liverpool zopakoval predchádzajúci výsledok proti Tottenhamu, naplno bodoval druhýkrát za sebou a vrátil sa na tretie miesto tabuľky. Predtým mal však tím trénera Jürgena Klopp v Premier League nelichotivú šnúru piatich kôl bez víťazstva a 483 minút bez streleného gólu.

"VAR od začiatku sezóny podľa mňa zabíja futbal. Musíte byť na milimetr presne na správnej strane čiary. V iných krajinách je to OK. Nechcem dostať pokutu, ale je to môj názor. Nemám rád VAR," povedal Salah v rozhovore pre televíziu Sky Sports. Svojimi zásahmi v 57. a 68. minúte zariadil hosťom dvojgólové vedenie a v závere Georginio Wijnaldum zvýšil na 3: 0. West Ham, za ktorý nastúpili aj českí reprezentanti Tomáš Souček a Vladimír Coufal, už len v 87. minúte zmiernil prehru zásluhou Craiga Dawsona. "Sme radi, druhýkrát v rade sme hrali vonku. West Ham je ťažký súper a podali dobrý výkon, ale ja proti nim nastupujem rád. Musíme takto pokračovať a ďalej víťaziť," konštatoval Salah.

V druhom z posledných troch ligových stretnutí zaznamenal dva góly a s 15 gólmi vedie tabuľku strelcov súťaže. "Vedel som, že Sadio (Mane) nenastúpi a Roberto (Firmino) nebude hrať od začiatku, takže na mne ležala veľká zodpovednosť. Ale ja sa každý zápas snažím pomôcť tímu," vyhlásil dvadsaťosemročný kanonier. Pri druhom góle zaujal rýchlosťou, spracovaním lopty i skvelou ľavačkou. "Na každom tréningu cvičím zakončenie pravou i ľavou nohou, ale tu musím poďakovať hlavne Shaqirimu," uviedol Salah.

Stal sa prvým hráčom Liverpoolu po Ianovi Rushovi ktorému sa podarilo v štyroch sezónach po sebe prekonať hranicu 20 súťažných gólov. Legenda "Reds" Rush to dokázala hneď šesťkrát v rokoch 1981 až 1986. Veľkú pochvalu si Salah vyslúžil od Klopp.a "Mo je hráč svetovej extratriedy, o tom niet pochýb. V minulých týždňoch, keď toľko neskóroval, mohol robiť iba to, že sa bude snažiť robiť lepšie rozhodnutia. Proti West Hamu dal dva špičkové góly," upozornil nemecký kouč, ktorého zverenci strácajú štyri body na vedúci Manchester City, ale majú o jeden odohraný zápas viac.