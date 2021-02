Marek Hamšík sa snaží motivovať ľudí: Verím lekárom a očkovaniu!

Na rozdiel od tenistky Dominiky Cibulkovej (31) nerobí utajené kroky! Marek Hamšík (33) sa pred odchodom do Číny rozhodol vyjadriť verejný súhlas s kampaňou Vakcína je sloboda na podporu očkovania proti ochoreniu COVID-19.

Banskobystrický rodák je jednou z prvých športových tvárí, ktorá sa takto snaží motivovať ľudí k tomu, aby sa dali zaočkovať.

Kampaň spustilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na webovej stránke slovenskoproticovidu.sk. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie do nej vbehol s výstižným heslom: Vakcína je víťazstvo nad zákerným súperom.

„Celú svoju kariéru dôverujem lekárom a rovnako je to aj v prípade očkovania. Porazme spolu COVID a zaplňme nielen štadióny, ale aj školy, divadlá a reštaurácie. Žime opäť život bez obmedzení,“ uviedol 122-násobný reprezentant.

Hamšík berie boj proti koronavírusu veľmi vážne. Pred pár dňami propagoval na sociálnej sieti ochrannú masku jedného slovenského výrobcu. V najbližších dňoch by sa mal presunúť do Číny, kde mu začal plynúť posledný rok jeho trojročného kontraktu s klubom Ta-lien. Prestúpil doň z SSC Neapol vo februári 2019 a za zrejme posledný zahraničný angažmán si prilepší o 27 miliónov eur.

Zmenu destinácie signalizoval Hamšík svojou víkendovou fotografiou s názvom Posledný výšľap na Novú hoľu. Lyžiarsku túru k 1 361 metrov vysokému vrchu vo Veľkej Fatre podnikol spolu s otcom Richardom a osobným trénerom Richardom Kapustíkom. Ofenzívny stredopoliar sa počas netradične dlhej štvormesačnej zimnej prestávky udržiaval v kondícii na bicykli, v posilňovni, behmi v prírode alebo pri hokejových dueloch so synmi a s deťmi na rybníku v Badíne neďaleko jeho bydliska.

Hamšíkov tím Ta-lien, ktorý medzičasom opustil pre pandemickú situáciu španielsky tréner Rafael Benitez, trénuje zatiaľ bez legionárov. Po prílete zamieri aj slovenský futbalista do dvojtýždňovej karantény. Termín začiatku súťaže stále nie je známy. Vlani odštartovala až koncom júla a Ta-lien sa zachránil na poslednú chvíľu. Momentálne je otázne, či Hamšík bude mať zápasovú prax pred marcovými tromi kvalifikačnými zápasmi MS 2022 proti Cypru, Malte a Rusku.

Maďarsko už očkuje športovcov

Prví to už majú za sebou! V Maďarsku začali v piatok očkovať aj športovcov. Podľa rozhodnutia kompetentných vakcínu firmy Moderna dostanú všetci, ktorí majú šancu reprezentovať svoju vlasť na letnej olympiáde v Tokiu a následnej zimnej v Pekingu.

Celkom ide o 868 športovcov, ktorí dostanú potrebnú vakcináciu. Prví ju dostali rýchlostní kanoisti, ktorí sa chystajú na predolympijské sústredenie do Juhoafrickej republiky. Očkovaní budú len športovci, na zozname nie je žiaden funkcionár. Ako to bude so slovenskými športovcami, sa ešte stále nevie.