Andy Hryc († 71) zanechal v kultúre veľkú stopu: Nezabudnuteľný život pred kamerou! Kedy uvidíme jeho posledný seriál?

Všetci blízki herca Andyho Hryca († 71) budú na neho navždy spomínať ako na milujúceho priateľa. Diváci na Slovensku a Česka si ho zase budú pamätať kvôli mnohým rôznorodým postavám, ktoré počas svojho života stvárnil.

Herec nikdy nemal strach z projektov, do ktorých sa púšťal, a svoju prítomnosť pred kamerou si užíval plnými dúškami. Svoj život zasvätil tvorbe, či už filmovej, seriálovej, zabŕdol aj do muzikálu, či televíznej tanečnej šou Let´s Dance, kde sa ukázal aj ako nevídaný šoumen.

Andyho celoživotná húževnatosť sa ukázala aj v posledných mesiacoch jeho života, ale aj v období predtým, pretože pracoval skutočne až dovtedy, pokiaľ mu to jeho zdravotný stav dovolil. Jeho posledný seriál by sme mali na televíznych obrazovkách vidieť už tento rok.

Televízia a divadlo

2004 - Čierni baróni

Seriál režiséra Juraja Herza, ktorý nadviazal na úspešnú snímku Čierni baróni z roku 1992.



2008 - Producenti

Výrazný muzikál, ktorý si Hryc sám zrežíroval. S choreografiou mu pomohol Ján Ďurovčík a hudobne ho naštudoval Braňo Kostka.



2010 - Let´s Dance

Andy bol skutočne za každú zábavu, a preto, keď mal príležitosť zasúťažiť si v tanečnej šou, dlho neváhal. Na parkete mu to pristalo!



2016 - ZOO

Postava Zoliho nám spríjemnila naše večerné návštevy v obľúbenej televíznej zoologickej zá hrade.



2017 - Únos zo Serailu

Nezabudnuteľná Mozartova opera, pri ktorej spolupracoval Andy s ansámblom Slovenského národného divadla.



2021 - Slovania

Veľkovýpravný historický fantasy seriál, ktorý má znamenať prelom pre slovenskú televíznu tvorbu. Posledná rola Andyho Hryca.

Film



1986 - Utekajme, už ide!

Nezabudnuteľná satirická komédia v spolupráci s hercami Milanom Lasicom a Mariánom Zednikovičom.



1992 - Kamarát do dažďa 2:

Príbeh z Brooklynu Pokračovanie českého fi lmového hitu prinieslo Hrycovi spoluprácu s veľkými menami ako Marek Vašut, Simona Krainová či Veronika Žilková.



1998 - Rivers of Babylon

Prelom v Andyho kariére, kde po boku herečky Diany Mórovej zatúžil v úlohe kotolníka po moci. Hudbu do filmu zložil Jaro Filip.



2008 - Bathory

Jakubiskovo epické historické veľdielo, v ktorom Hrycove herecké kvality

jednoducho nemohli chýbať.



2013 - Príbeh kmotra

Český Krstný otec navždy všetkým divákom potvrdil, že kriminálky a trilery sú žánre, v ktorých sa herec cítil ako doma.



2017 - Čiara

Úspešný film z produkcie Andyho dcéry Wandy, ktorý vyhral niekoľko

ocenení Slnko v sieti, či prestížnu cenu na festivale v Karlových Varoch.