Koalícia spúšťa COVID automat, budeme sa testovať každý týždeň?! Toto je 6 možných scenárov

Nevedia sa dohodnúť! Premiér Igor Matovič (47) a minister zdravotníctva Marek Krajčí (46) sľubovali, že sa po plošnom testovaní nadýchneme a prejdeme na COVID automat. Ten by umožnil otváranie škôl či nákupných centier, no pod podmienkou negatívneho testu.

V praxi by to znamenalo, že by sme každý týždeň museli absolvovať skríning, pokiaľ by sme chceli chodiť do práce či do obchodov. Koaliční partneri Veronika Remišová (44) a Richard Sulík (53) bojujú, aby sa tento bod prehodnotil, no šéf vlády o tom nechce ani počuť.

COVID automat rozlišuje sedem úrovní epidémie, pričom v každej je jasne stanovené, čo môže byť otvorené a čo zavreté. V mnohých regiónoch by sa tak mohli otvoriť školy, nákupné centrá či lyžiarske strediská. Málokto si však uvedomil, že automat sprevádza aj povinnosť dať sa otestovať. Vicepremiérka Veronika Remišová chce tento bod v automate prehodnotiť.

„Zatiaľ sa pozitívny efekt celoplošného testovania nepotvrdil, vznikol chaos v dátach a je namieste otázka, či netreba vzhľadom na situáciu a dáta prehodnotiť povinnosť celoplošného testovania, zakotvenú v COVID automate,“ povedala Novému Času. Na jej stranu sa postavil aj šéf SaS Richard Sulík, ktorý ďalšie testovanie odmieta.

„Dohoda, ktorú sme urobili pred vyše týždňom, bola práve o tom, že tá časť COVID automatu, ktorá sa týka testovania, bude nahradená tou dohodou, ktorú máme - jedno kolo celoplošného testovania,“ skonštatoval. Matovič však opäť stojí proti svojim koaličným partnerom.

„V polovici decembra odhlasujeme COVID automat, všetci voláme po tom, že chceme mať presné pravidlá a plán. Potom si odhlasujeme, že od 8. februára ideme podľa COVID automatu. A zas by chcel niekto silou-mocou hlásať niečo ľúbivé, ale nezodpovedné,“ rozhorčoval sa premiér.

Paradoxné sa zdajú vyjadrenia Borisa Kollára. Na jednej strane vyhlasuje, že ďalšie celoplošné testovanie už nepodporia a chcú už len regionálny skríning. Na druhej strane však hovorí, že COVID automat meniť nechce, čo by znamenalo povinné testovanie. „Som za to, aby platil automat,“ povedal Novému Času Kollár, ktorý si zrejme neuvedomil, že jeho vyjadrenia sú protichodné.