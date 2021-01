Odborníci vlani zasahovali pri šiestich kusoch rádioaktívnych materiálov: Najťažší sa našiel v Bratislave

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) vlani pri piatich zásahoch zachytila šesť kusov rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu (RMNP), najmä súčiastky poľnohospodárskej techniky a ciferníky starších meracích prístrojov.

V porovnaní s minulosťou ide o najnižší záchyt rádioaktívnych materiálov, keď napríklad v roku 2018 zabezpečila JAVYS likvidáciu 18 kusov a v roku 2012 až 33 kusov takýchto materiálov.

"Neustále klesajúci počet záchytov je dôkazom postupného čistenia územia Slovenska a životného prostredia od nežiaducich, voľne sa vyskytujúcich rádioaktívnych materiálov," uviedla hovorkyňa spoločnosti Miriam Žiaková. Dodala, že najťažší vlani zachytený kus vážil 83 kilogramov a nachádzal sa vo vagóne so železným šrotom vo Vajnoroch.

JAVYS zabezpečuje dohľadanie, identifikáciu a zdokumentovanie rádioaktívnych materiálov na mieste nahláseného výskytu. Zvyčajne sa nachádzajú v zberných surovinách alebo u spracovateľov železného šrotu. Materiály, ktoré spĺňajú limity pre uloženie v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO), sa priebežne spracúvajú a upravujú do bezpečnej formy do vláknobetónových kontajnerov a následne sú prepravené do RÚ RAO na ich uloženie, čím je zabezpečené ich definitívne odizolovanie od životného prostredia.

JAVYS zabezpečuje činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR.