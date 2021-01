Na Facebooku zistila, že ju manžel podvádza s inou: Dramatické odhalenie ako z filmu

Sociálne siete jej pomohli vidieť pravdu! Žena zistila, že ju jej manžel podvádza v moteli s milenkou. Dozviete sa, ako na to prišla, budete len krútiť hlavou.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako uvádza portál Daily Mail, používateľka sociálnej siete TikTok @spicystoner101 sa podelila so svojimi sledovateľmi o šokujúce zábery, na ktorých odhaľuje aféru svojho manžela Anthonyho. „Takto som zistila, že ma môj manžel podvádza!“ napísala k videu rozzúrená žena, ktorá si hovorí QueenD101.

V skutočnosti ich načapal manžel Anthonyho milenky Amy, ktorý sa s ňou hádal vonku pred motelovou izbou. Požadoval od nej, aby otvorila izbu motelu, keď v tom vyšiel von Anthony bez košele. ,,Ako dlho sa teda motáš s mojou ženou?" spýtal sa Amyin manžel. „Čo myslíš?“ odvetil Anthony a ešte viac nahneval muža, ktorý si celú aféru nakrúcal na mobil. ,,Čo tým myslíš, čo tým myslím?" zakričal späť a Amy ochranne vykročila pred Anthonyho. Amyin manžel sa jej spýtal, či chce, aby odišiel, a ona potichu povedala nie. Keď sa jej spýtal, či toho druhého miluje, priznala: „Neviem.“

Situácia sa vyhrotila, keď jej manžel oznámil, že celú konverzáciu streamuje online. „Toto je Facebook Live. Vaša dcéra to vidí a vaša manželka to vidí. Vaša žena,“ povedal Anthonymu rozzúrený muž. ,,Pridal som ju dnes večer, keď som videl, že moja žena je v moteli," vysvetlil. „Čo tým myslíš, že to moja žena videla?“ opýtaj sa vystrašený Anthony, ktorý tomu spočiatku neveril. Ale už bolo neskoro.

Anthonyho manželka to skutočne videla a časť videa zdieľala na TikToku, aby svojho manžela zosmiešnila ešte viac. Videlo to viac ako 7,5 milióna používateľov sociálnej siete. QueenD101 vo viacerých videách vysvetľovala, čo mohlo byť príčinou rozpadu ich vzťahu. Vysvetlila, že sa práve s manželom presťahovali a on nastúpil do novej práce. Keď si našiel kamarátov, začal viac chodiť von, čo jej podľa jej slov spočiatku nerobilo problém.

„Ale potom som si všimla, že sa začal meniť. Akoby nechcel prísť domov. Zostával vonku celú noc a počas telefonátov bol tajomný,“ povedala. QueenD101 síce vedela, že sa jej manžel s niekým stretáva, avšak on si pre ňu vymyslel zámienku, že Amy má syna Joeyho a on sa stretáva s ním. Popritom celý čas trávil so svojou milenkou Amy. Podozrivých situácií bolo stále viac a QueenD101 vedela, že sa niečo deje.

Raz sa pohádali a do pol hodiny, ako od nej manžel odišiel, jej prišla správa od muža, ktorý celú aféru odhalil: „Viem, vás váš manžel podvádza s mojou manželkou“. Dohodli sa, že bude sledovať livestream, ktorý zdieľal Amyin manžel a tým sa dozvedela úplne všetko.

Aj počas osudovej noci jej Anthony niekoľkokrát zaklamal. „Bola som zranená. On bol niekto, s kým som mala stráviť zvyšok života,“ ukončuje rozprávanie zronená manželka.