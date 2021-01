Ženu ministerstvo zdravotníctva poslalo štyrikrát do karantény: Odhalenie, z ktorého ju skoro porazilo!

Tento muž za sebou zabuchol akúkoľvek možnosť, že by sa k nemu priateľka niekedy vrátila. To, čo jej urobil, nemá obdobu! Svoju ex do karantény, klamal jej, že má Covid-19.

Pracovník na izraelskom ministerstve zdravotníctva poslal svoju bývalú priateľku zbytočne štyrikrát do karantény! Svoju moc zneužil na to, aby ženu oznámil, že bola v kontakte s pozitívne testovanou osobou, informuje portál The Times of Israel. Po odhalení ženu skoro porazilo. Muža (35) zamestnaného na ministerstve zdravotníctva zatkli pre podozrenie, že svoju bývalú partnerku bezdôvodne poslal do karantény, uviedla vo štvrtok izraelská polícia. Podozrivý pochádza zo severného Izraela a bol externým pracovníkom zodpovedným za monitorovanie pozitívne testovaných a vyhľadávanie tých, čo s nimi prišli do kontaktu. Vypočúvali ho pre podozrenie zo zneužitia právomoci, podvodu, narušenia súkromia a neodôvodneného posielania jednotlivca do karantény. Muž štyrikrát poslal svojej ex textové správy, v ktorých ju nepravdivo informoval, že sa nachádzala v blízkosti pacienta s COVID-19, a preto musí byť izolovaná 14 dní v domácej karanténe. Jeho podvod odhalili, keď sa žena niekoľkokrát odvolala proti karanténnym pokynom. To ministerstvo podnietilo k začatiu vyšetrovania. Po výsluchu muža prepustili na podmienku. Polícia uviedla, že prípad odovzdá prokurátorom v najbližších dňoch.