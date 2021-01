Päťdesiatnička sa chce čím skôr zaočkovať, má na to však pikantný dôvod: Slová, ktoré vás dorazia!

Manželský život mnohých ľudí bol počas pandémie zosilnený, no niektorým to už zdá sa stačilo a chcú si užiť viac slobody. Táto žena to využíva v jej prospech.

Ako informuje portál The Sun, 50-ročná žena menom Katherine z Lancasteru zistila po rozvode zaujímavú vec - v posteli jej vyhovujú muži, ktorí sú ženatí. Najskôr skúsila klasické randenie so slobodnými mužmi, ale podľa nej vyžadujú až príliš veľa pozornosti. Po neúspešných pokusoch nájsť si toho pravého sa dozvedela o stránke s názvom IllicitEncounters, ktorá je určená na randenie pre zadaných ľudí. Odvtedy sa jej možnosti značne zúžili, keďže si na posteľné radovánky hľadá už len ženatých. Počas sexu nazval milenku menom svojej manželky: Nasledovala hádka, ktorú ukončil chladnokrvný čin „Ženatí muži sú úctivejší a veľkorysejší ako slobodní muži. Vždy mám pocit, že sa so mnou zaobchádza ako s kráľovnou,” priznala Katherine. Podľa jej slov je to pre ňu stále zmysluplný sex, len bez všetkej záťaže, ktorá býva veľakrát v klasickom vzťahu. Počas lockdownu dokonca spoznala ženatého otca dvoch detí a keďže žije sama, mohli sa spolu stretnúť aj napriek opatreniam tak, aby neporušovali žiadne pravidlá. „Bohužiaľ sme museli s randením prestať, keď Finovej manželke začalo byť podozrivé, že trávil toľko času cvičením vonku,” dodala slobodná žena. Teraz však kvôli zhoršenej pandemickej situácii jej romániky na dlhý čas skončili a cíti sa osamotene a beznádejne. Keďže väčšina zadaných ľudí registrovaných na stránke čaká na vakcínu, aby mohli pokračovať v tajných milostných aférkach, žena túži byť zaočkovaná čím skôr. Tvrdí, že v žiadnom prípade nehľadá nového priateľa a chce sa len znovu zabaviť, no všetci sa až príliš boja nakazenia koronavírusom. Akonáhle bude pre ňu vakcína dostupná, nechá sa okamžite zaočkovať. „Túžim po intimite a náklonnosti, lockdowny boli skutočne ťažké aj samé o sebe,” uzavrela Katherine. Zistila, že má pohlavnú chorobu, potom urobila niečo šialené: Chlapov, s ktorými spala, totálne odrovnala!