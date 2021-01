Chaos s očkovaním na koronavírus! Dôchodca Jozef neveril vlastným očiam: Pohadzovali si ma ako horúci zemiak

Čo telefonát, to iná odpoveď! Hoci nová vyhláška ministerstva zdravotníctva hovorí už aj o vakcinácii náhradníkov na COVID-19 a stačí sa podľa nej prihlásiť, v praxi to nie je také jednoduché.

Dôchodca Jozef (69) zo Šamorína (okr. Dunajská Streda), ktorý má kvôli biologickej liečbe oslabenú imunitu, chcel túto možnosť využiť a ako náhradník sa na očkovanie prihlásiť. Netušil však, aký zdĺhavý proces ho bude čakať, kým sa tak stane.

Riaditeľka DSS v Pezinku Názlerová má obavy: Vakcíny pre klientov v nedohľadne!

Po novom môžu byť zaočkovaní proti COVID-19 už aj náhradníci. Základnou podmienkou je vek nad 65 rokov a musia mať jednu z vážnych diagnóz, ktoré uvádza vyhláška ministerstva zdravotníctva, alebo byť hospitalizovaným pacientom. Zaregistrovať sa do zoznamu náhradníkov chcel aj pán Jozef zo Šamorína. Keďže podstupuje biologickú liečbu, má zníženú imunitu, čo z neho v prípade nakazenia koronavírusom robí rizikového pacienta. „Liečim sa biologickou liečbou a čítal som, že by som nemal byť očkovaný týždeň pred podaním liečby a týždeň po,“ povedal Jozef s tým, že liečbu má najbližšie dostať v marci a zaočkovaný chcel byť čo najskôr, keďže sa obával, že by sa mu termíny prekrývali. Rozhodol sa preto kontaktovať infolinku ministerstva zdravotníctva. „Tam mi povedali, že náhradnikov neevidujú, ale že to robia priamo nemocnice. Tak som zavolal do Univerzitnej nemocnice v Bratislave a tam mi povedali, že zoznam náhradníkov nerobia, že sa mám obrátiť na tú istú linku, kam som už volal,“ dodal záujemca s tým, že sa skúsil obrátiť aj na jedno zo súkromných zariadení. „Tam mi dotyčná povedala, že takéto veci treba riešiť mailom. Odpoveď som od nich zatiaľ ešte nedostal,“ opísal svoje patálie.



Preťažené infolinky

Podľa hovorkyne Univerzitnej nemocnice Bratislava Evy Kliskej očkujú prioritne osoby prihlásené cez online formulár. „Ak však vznikne situácia, že nám zvýšia dávky z dôvodu, že sa na očkovanie nedostavia osoby, ktoré boli cez online formulár prihlásené, očkujeme náhradníkov, ktorými sú výlučne pacienti hospitalizovaní v UNB a ktorí musia mať dosiahnutý vek 65 rokov, alebo musia mať diagnostikované ochorenie, ktoré je určené vo Vyhláške ministerstva zdravotníctva,“ informovala. Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová konštatovala, že dochádza k preťaženiu call centra a nápor na linky vzrástol až na 500 hovorov za sekundu. „Call centrum rezortu zdravotníctva neslúži na zápis do zoznamu náhradníkov na očkovanie. V takom prípade je potrebné kontaktovať konkrétne očkovacie centrum,“ doplnila Eliášová s tým, že linka je primárne určená pre tých, ktorí nemajú prístup k internetu. Po niekoľkých hovoroch sa napokon Jozefovi predsa len podarilo niečo vybaviť. „Zavolal som aj do nemocnice v Dunajskej Strede. Pani mi povedala, že do 12. februára majú obsadené. Ale že ma zaregistrujú a aby som im poslal svoje údaje,“ dodáva a verí, že by mohol dostať vakcínu v dostatočnom predstihu pred plánovanou marcovou liečbou.