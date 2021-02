Žena roky nosila obľúbený top: To je trapas! Zistenie, čo si v skutočnosti obliekala, ju dorazilo

Prekvapivé zistenie po rokoch! Žena nemohla sama uveriť tomu, ako mohla nosiť tento kúsok oblečenia ako top.

Madison McGilliard preslávil na sociálnej sieti TikTok kúsok, ktorý celé tie roky nosila nesprávne. Sama vlastne nikdy úplne nerozumela tomu, ako si ho má obliecť, pravda vyšla najavo až teraz!

Šokujúci objav, že top nie je topom, ale v skutočnosti ide o overal, zvestovala Madison svojmu priateľovi v správach. Jeho kamarát sa toho chytil ako zaujímavosti a zavesil to na TikTok. Video získalo viac ako 275-tisíc lajkov.

„Vždy ma trápilo, aké zložité bolo obliecť ten top a vŕtalo mi to v hlave, no až teraz som prišla na to, kde je problém," hovorí žena, ktorá si overal natiahla na seba po rokoch zlého nosenia správne.

Mladá žena sa tak vďaka vlastnému omylu preslávila a naplnila povestné motto - všetko zlé je na niečo dobré. Založila si na sociálnej sieti vlastné konto a už sa prezentuje ako "tá s tým overalom." Ktovie, možno sa chytí a päť minút slávy sa natiahne na dlhšie...