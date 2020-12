Dievčatko sa nakrúcalo pri robení domácej úlohy: Čo popritom robil jej otecko, nemal nik vidieť!

Toto nemal vidieť nikto cudzí! Otec veselo tancoval vo svojom dome vidiac, že jeho dcérka niečo robí pred kamerou. Vtedy ešte netušil, že sa vďaka nej stane slávnym.

Pre portál People manželka Jennifer Jones priznala, že jej manžel si myslel, že Delaney práve natáča tutoriál, ako to robí bežne. Nevedel, že je to video, na ktorom robí domácu úlohu a vzápätí ho pošle svojej učiteľke.

Oregonský otec si myslel, že sa mu podaril skvelý žartík, keď svojím tancom vstupoval do výukového programu svojej dcéry. Nakoniec to schytal práve on, keď video bolo zaslané jej učiteľke!

Jennifer Jones uviedla, že jej manžel Isaac netušil, že video, ktoré ich dcéra Delaney nahráva, sa má nahrať do aplikácie pre triedu SeeSaw, aby ho videla jej učiteľka na prvom stupni.

„Ocko si myslel, že práve pripravuje ´tutoriál´, ako to zvyčajne robí,“ napísala Jennifer v príspevku na Facebooku vedľa videa, ktorý zachytával Isaaca veselo tancujúceho dve minúty v pozadí záberu jeho dcéry.

Bol to určite príklad "pokazeného" diaľkového štúdia, pretože Isaac predvádzal svoje najlepšie tanečné pohyby pri hudbe hrajúcej v kuchyni. V jednom okamihu otec dokonca zapojil do kaskadérskeho kúsku svoje ďalšie dve deti. Napriek častým prerušeniam sa pokojná Delaney, žiačka prvého ročníka, zastavila iba raz, aby si zavtipkovala: „Čo je s touto rodinou? Len sa v pokoji snažím robiť moje umenie!“

Isaac uznal, že hoci bol rok 2020 preplnený „tragédiou“, rozhodol sa zamerať na životné pozitíva a povzbudil ostatných, aby nasledovali jeho príklad.