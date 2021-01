Alena Pallová v šoku: Nočná vykrádačka u celebritnej lekárky! Sledujte, čo zachytila kamera

Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch.

Svoje o tom vie aj prominentná lekárka Alena Pallová (41), ktorá sa stala jednou z obetí nočnej krádeže. Každodenný ranný odchod do práce sa u obyvateľov bytového komplexu zmenil na hľadanie páchateľov. Zlodeji počas svojho vyčíňania spôsobili značné škody a neobišli ani známu lekárku, ktorá o detailoch porozprávala Novému Času.

Kríza, ktorú so sebou priniesla pandémia koronavírusu, zasiahla nielen naše zdravie, ale aj peňaženky. V posledných týždňoch stúpol počet krádeží a vlámaní predovšetkým do obchodov, pivníc v bytových domoch či osobných vozidiel. Terčom sa stal aj bytový komplex v Pezinku, kde žije lekárka Alena Pallová so synom. Pri odchode do práce si všimla, že pred dverami jej bytu nie je všetko v poriadku.

„V noci z nedele na pondelok nám vykradli bytovku a mne odcudzili koberec za tisíc eur,“ posťažovala sa blondínka. „V pondelok ráno, keď som šla do práce, som zistila, že koberec chýba. Kontaktovala som správcu a ten potvrdil, že došlo ku krádeži, kde boli odcudzené aj iné osobné veci, ktoré mali ľudia pred vchodmi do bytov. Môj koberec bol pred vchodom do môjho bytu. Mávala som tam aj nádherné kreslo, ktoré som počas sviatkov dala dnu do bytu, našťastie,“ zdôverila sa Pallová Novému Času.

Nie je žiadnym tajomstvom, že si lekárka potrpí na luxus. Bývalá misska sa pýši komfortným prepychom svojho pompézneho hniezdočka a v prípade, že by sa lupiči dostali do jej bytu, škoda by bola skutočne obrovská.