Fotky nočného vyvádzania kamarátky Borisa Kollára: Čo to polonahá Fabušová stvárala pri dopravnej značke?!

Spôsobila poriadny rozruch! Misska a modelka Miroslava Fabušová (37) je už pár mesiacov v domácej liečbe.

Zotavuje sa z vážnych zranení po autonehode, keď sedela v novembri v štátnej limuzíne s Borisom Kollárom (55) počas zákazu vychádzania. Fabušová čaká na termín operácie, no dovtedy je odkázaná na pomoc druhých. Pár dní dozadu však šokovala svojich susedov, keď polonahá vo večerných hodinách ,len‘ v kožuchu zatierala dopravnú značku pri svojom byte. Na nevysvetliteľné správanie má sexi brunetka svojské vysvetlenie.

Fotogaléria 18 fotiek v galérii

Fabušová vyrazila do ulíc v naozaj netradičnom outfite pre toto ročné obdobie a s nezvyčajnou pohnútkou. Do redakcie sa totiž ozvala jedna z obyvateliek štvrte, kde býva aj kamarátka Borisa Kollára s tým, že si Fabušovej správanie mnohí nevedia vysvetliť. „Videla som ju, ako zatiera značku nejakou farbou,“ napísala čitateľka. Sexicu, ktorá sa promenádovala po ulici len v luxusnom kožuchu a kožušinkových papučkách dokonca aj odfotila.

To, čo však nasledovalo, jej skoro vyrazilo dych. Modelka sa totiž pustila do zatierania dopravnej značky na chodníku. Tá označovala, že parkovať pri jej dome môžu iba ľudia so súhlasom majiteľov parkovacích miest. Keď sme Fabušovú oslovili, bez okolkov sa priznala. „Urobila som to ja. Maľovala som doma obraz, mala som farby, tak som si to dovolila. Tá značka nemá ani hlavu, ani pätu. Na značke je niečo nezrozumiteľné,“ povedala Fabušová, ktorá dodala: „Keď mi príde pomôcť kamarátka alebo fyzioterapeutka, aby ja som bola stále v strese? Nemajú kde parkovať.“

Modelka má po autonehode vážne zdravotné problémy a čaká ju operácia krčného stavca. „Ja potrebujem pomoc blízkych, priateľov, a keď za mnou prídu, nemajú kde zaparkovať,“ hovorí Miroslava. Spomínané značenie nepovažuje za správne ani dopravný analytik.

„Toto označenie parkoviska - ,,len so súhlasom majiteľov“, je mätúce. Za normálnych okolností je rezidenčné značenie označené číslom - parkovací box alebo vyhradené parkovanie, kde je na dodatkovej tabuli napísané evidenčné číslo vozidla. Mali dať jednoducho - parkovisko pre majiteľov parkovacích miest. Neviem, či je z právneho hľadiska tento text správny,“ vysvetlil Jozef Bazovský.

Odsťahuje sa?

Fabušová už dopredu predpokladala, že by mohla za svoj rebelantský vzdor dostať pokutu. „Som ochotná zaplatiť, ak by mi hrozila nejaká pokuta,“ povedala rázne. Podľa Bazovského však nič také nehrozí, pretože tabuľu nepoškodila. Keď totiž fotograf Nového Času dorazil na miesto činu, dopravná značka už bola vyčistená. Misska však priznáva, že už na tomto mieste nie je šťastná.

„Tak úžasne sa mi tu bývalo, ale asi odtiaľto odídem. Každý tu špehuje, kto tu je, ako dlho tu je. Ja som osamelá, takže som šťastná, keď za mnou príde blízky človek,“ priznala Fabušová. Tá už musela za svoje návštevy, ktoré zaparkovali nesprávne, dokonca platiť pokuty. „Áno, už som ich pár zaplatila,“ uzavrela.

Akú sankciu môže dostať?

Jozef Bazovský, dopravný analytik

- Pokuta hrozí, keď znehodnotíte, poškodíte dopravnú značku. Tu je však otázne, či tá dodatková tabuľa bola umiestnená v súlade s predpismi. Ak nebola, tak sa nedopustila ničoho. Pri blokovej pokute totiž záleží na tom, aká je závažnosť toho konania, aký je následok a doba trvania. Ak by bola tabuľa poškodená, zohnutá, doškriabaná, tak by mohli od nej žiadať náhradu. Podľa môjho názoru by ale v tomto prípade nemala hroziť žiadna sankcia, lebo dodatková tabuľka dopravnej značky je pre motoristov zmätočná. Keď išlo len o zatretie a farba sa dala odstrániť, pokutu by dostať nemala.