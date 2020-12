Najsexi Mikuláška Fabušová strávila prvé sviatky sama: Trápenie po nehode s Kollárom

Misska a modelka Miroslava Fabušová (37) strávila sviatky bez svojich blízkych.

Za všetkým boli jej zdravotné problémy, ktoré ju trápia od autonehody s Borisom Kollárom (55). Obaja totiž sedeli v štátnej limuzíne počas zákazu vychádzania. Nie je žiadnym tajomstvom, že Fabušová veľmi rada predvádza svoje sexi krivky a inak to nebolo ani počas Vianoc. Fabušová bola cez sviatky o samote. Jej ťažkosti po autehode pretrvávajú a práve tie boli dôvodom, prečo nemohla vycestovať za rodinou.

„Oni žijú v Dubnici nad Váhom a môj zdravotný stav mi to neumožňuje. Bola som raz pozrieť maminku, ale je to pre mňa strašné trápenie, presunúť sa, cestovať. Je to prvý rok, čo som sama,“ priznala misska, ktorá myslí najmä na jednu osobu. „Moja maminka je po porážke a na pol tela ochrnutá a presun je veľmi náročný. Ale dohodla som sa s najmladšou sestričkou, že ak by sa dalo, tak že by aspoň na jednu noc prišli sem za mnou. To by bol naozaj najkrajší darček,“ hovorí Miroslava, ktorá sa s blízkymi spojila cez videohovor.

O misske je známe, že nemá problém s nahotou a často pózuje len v Evinom rúchu. A presne tak vyzerá jej pozdrav spod vianočného stromčeka. Brunetka si nasadila iba mikulášsku čiapku a červené pančuchy a fanúšikom poslala poriadne pikantný záber. Fabušová je však stále v domácej liečbe a čaká na zákrok. „CT ukázalo, že štvrtý stavec bol zlomený a platničky medzi piatym a siedmym stavcom vysunuté. Operácia krčného stavca musí byť. Budú mi musieť robiť vštep z panvy a dávať ho do krku,“ vysvetlila sexica.