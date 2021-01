Testovanie v Trenčíne, Púchove a Prievidzi: V jednom z miest je pozitivita dvojnásobná

V Trenčíne otestovali v sobotu do 14. hodiny na 36 odberových miestach celkom 8205 ľudí.

Podľa hovorkyne Trenčína Eriky Ságovej bolo pozitívnych 30 ľudí (0,37 percenta). Pripomenula, že testovanie pokračuje v sobotu do 20. hodiny. "Testovať sa bude od 8.00 do 20.00 h s prestávkami od 12.00 do 12.45 h a od 17.00 do 17.45 h," doplnila Ságová.

V Prievidzi otestovali do 13. hodiny 3819 ľudí. Pozitívnych bolo 28 a miera pozitivity je zatiaľ 0,73 percenta. Mesto doplnilo možnosť zarezervovať si termín na nedeľu aj na odberných miestach v domoch kultúry vo štvrtiach Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec. Informovalo o tom na sociálnej sieti.

V Púchove otestovali do 12. hodiny celkom 1269 ľudí. Pozitívne otestovaní boli štyria, čo tvorí mieru pozitivity 0,32 percenta. Z celkového počtu doposiaľ otestovaných bolo 79 ľudí mimo okresu Púchov. Informovala o tom Laura Krošláková zo sekretariátu Mestského úradu v Púchove.