Žilina, Prešov, Banská Bystrica: Koľko pozitívnych zatiaľ odhalilo testovanie?

Na 50 odberových miestach v Žiline otestovali v sobotu do 13. hodiny celkom 7455 ľudí.

Pozitívne otestovali 27 z nich, čo podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka predstavuje percentuálnu mieru pozitivity 0,36.

Primátor Žiliny Peter Fiabáne informoval, že situácia bola po otvorení odberových miest stabilizovaná. "Otvorili sme všetky a je na nich pokoj. Spustený online systém prihlasovania sa ukázal ako opodstatnený. Zatiaľ nemáme informácie, že by sa dialo niečo, čo by nás rušilo v práci. Stojí za tým skvelá tímová týždenná príprava, mnoho ľudí z úradu, dobrovoľníkov, ochota zdravotníkov," povedal Fiabáne.

Žilinčania môžu počas dvoch víkendových dní využiť na skríningové testovanie 52 odberových miestností. "Niektoré nefungujú celý víkend. V sobotu sú k dispozícii odberové miesta v Budatínskom hrade a Kultúrnom dome v Zástraní. V nedeľu budú fungovať v Základnej škole v Mojšovej Lúčke a v Kultúrnom dome vo Vraní. Otvorené sú od 8.00 h do 20.00 h, s dvomi prestávkami pre testovacie tímy od 12.00 h do 12.45 h a od 17.00 h do 17.45 h. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci o 19.30 h," dodal hovorca mesta.

Prešov

V rámci skríningového testovania na ochorenie COVID-19 v Prešove na odberných miestach zriadených mestom v sobotu do 14.00 h otestovali celkovo 7614 osôb. Z nich 28 malo test s pozitívnym výsledkom. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Tomek. Miera pozitivity testovaných tak predstavuje 0,37 percenta.

"Po otvorení odberných miest sme zaznamenali menšie technické problémy súvisiace s nedostatočnou rýchlosťou registračného systému, ktoré však nenarušili priebeh testovania a v krátkom čase sa ich podarilo odstrániť," uviedol hovorca.

Na antigénové víkendové testovanie v Prešove zriadilo mesto 44 odberných miest. Otvorené sú od 8.00 do 20.00 h s výnimkou prestávok v časoch 12.00 - 12.45 h a 17.00 - 17.45 h. Obyvatelia sa môžu prísť otestovať na ktorékoľvek z nich. Priebeh testovania je vo väčšine odberných miest plynulý.

Banská Bystrica

Sobotňajšie skríningové testovanie v Banskej Bystrici má pokojný priebeh a zatiaľ ho nepoznačili žiadne problémy. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zdenka Marhefková.

"Do 14.00 h bolo otestovaných celkovo 8845 ľudí. Z toho pozitívnych na ochorenie COVID-19 bolo 37, čo predstavuje zhruba 0,41 percenta," doplnil primátor Ján Nosko.

Podľa údajov samosprávy je v 55 odberných tímoch 110 zdravotníkov a 165 administratívnych pracovníkov. Celkovo 32 príslušníkov Ozbrojených síl SR a približne 20 štátnych policajtov dohliada na plynulý chod a pomáha navigovať záujemcov o testovanie na príslušné odberové stanovištia. V teréne je aj 16 príslušníkov mestskej polície.