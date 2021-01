Slovenská gastronómia prišla o známeho šéfkuchára Antovszkého († 79): Náhla smrť!

Pripravoval delikatesy a jeho jedlá ochutnali milióny ľudí!

Známy šéfkuchár Ondrej Antovszký († 79), ktorý varil aj pre poľského premiéra, na banket pre 250 členov Olympijského výboru a pripravoval chody aj pre dánsku kráľovnú, zomrel na infarkt, keď šoféroval domov. Jeho život však nebol prechádzkou v ružovej záhrade. V útlom veku prišiel o otca a mal opletačky s komunistami, no napriek nepriazni osudu sa vypracoval medzi kuchársku špičku... Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Keď mal Ondrej dvanásť, učiteľke povedal, že sníva o tom, že bude najlepším kuchárom, akého ľudia poznajú. Rúbal poriadne vysoko - chcel variť pre kráľov a kráľovné. Čo sa jeho pedagogičke mohlo zdať úsmevné, no z utiahnutého chlapca sa napokon naozaj stal symbol slovenskej gastronómie. Jeho život podľa pamätníkov predurčilo aj to, ako prišiel na svet - narodil sa so štyrmi vyrastenými zubami.

„V Békešskej Čabe (Maďarsko) obývali rozľahlý dom s vlastnou krčmou, kde bola príprava jedla na dennej báze,“ odhalil Gustáv Murín, ktorý o kuchárovi napísal aj knihu. Keď v Európe zúrila druhá svetová vojna, presťahoval sa s rodinou do Tekovských Lužian (okr. Levice). Rodinnú idylu však v roku 1948 zničili komunisti, keď jeho otca označili za kulaka, teda dedinského úžerníka. Vtedy sa začalo peklo. Zhabali im majetky a poškvrnili ich meno.

„Ondrejov otec urážky nezvládol a dostal infarkt. Mama zostala na osem detí sama,“ dodal Murín s tým, že Ondro prisahal v slohovej úlohe pomstu režimu. Do školy prišli príslušníci ŠtB a zamietli mu vysnívané učenie za pekára. Napokon sa však cez kamaráta dostal do školy v Banskej Bystrici, kde sa vyučil a mal naozaj talent! „Už v pätnástich ho vymenovali za šéfkuchára. Mal pozoruhodnú fantáziu a schopnosť intuitívne objavovať nové recepty,“ prezradil Murín s tým, že dodnes obľúbený recept na opekaný oštiepok sa mu prisnil.

Drotárska kapsa aj černohor

Neskôr, keď nemal ešte ani 18 rokov, sa stal vrchným kuchárom v novootvorenej Gotickej pivnici v Kremnici. Po návrate z vojenčiny sa stal vedúcim v Centrálnej vývarovni pre reštaurácie a bufety okresu Žiar nad Hronom. Do roka z nej vytvorili najväčšiu prevádzku v Československu. „Jeho originálne recepty sú dnes už klasikou: rezeň Marína, Drotárska kapsa, Čachtické rezne, Zbojnícka pochúťka, opekaný oštiepok, šunková rolka s chrenovou penou a černohorský rezeň,“ povedal Murín s tým, že potom dostal prvú ponuku variť vo Viedni. „Tam sa mu však nepáčilo, že mu riaditeľ vyčítal rozmiestnenie jedla na tanieri, no našťastie sa to neskončilo väčším konfliktom a tržba sa vďaka Antovszkému stále zvyšovala,“ opísal jeho raketový štart na európskej kulinárskej scéne.

Jeho jedlá poznal každý Slovák

Jedlá ako černohorský rezeň či opekaný oštiepok ochutnal azda každý Slovák a mnoho turistov, ktorí si tieto pokrmy nevedia vynachváliť. Vycibrené kuchárske umenie napokon využili aj v Prezidentskom paláci, keď pripravoval delikatesy, na ktorých si pochutnávali známi štátnici či športovci. Varil pre poľského premiéra, na banket pre 250 členov Olympijského výboru a niekoľkochodový obed pripravoval aj pre dánsku kráľovnú počas jej návštevy Slovenska. Ako šéfkuchár Klubu slovenských spisovateľov stretol mnohé osobnosti umenia a vytvoril napríklad aj Tri básničky studenej kuchyne. „Ondrej Antovszký je dodnes nezmapovanou legendou slovenskej gastronómie,“ uzavrel Gustáv Murín.

Antovszkého legendárny Černohorský rezeň Otvoriť galériu Antovszkého legendárny černohorský rezeň Zdroj: Martin Mareničin

Ingrediencie:

1 kg bravčové karé

500 g zemiaky

2 ks vajce

3 strúčiky cesnaku

1 ks cibuľa

3 PL hladká múka

podľa chuti soľ

podľa chuti mleté čierne korenie

podľa chuti mletý kmín

podľa chuti majoránka

olej na vyprážanie

hladká múka na obaľovanie

strúhaný syr na posypanie

Postup:

1. Mäso si nakrájame na plátky, ktoré zľahka naklepeme a následne osolíme a okoreníme.

2. Cibuľu a cesnak ošúpeme, pokrájame nadrobno a spolu s 1 vajíčkom rozmixujeme. Zemiaky nastrúhame najemno, pridáme rozmixovanú cibuľu s cesnakom, vajíčko, múku a podľa chuti soľ, mleté čierne korenie, mletý kmín a majoránku. Všetko spolu dobre premiešame. Múku pridávame postupne - podľa potreby môžeme ubrať alebo pridať.

3. Rezne obalíme v hladkej múke a následne v zemiakovom cestíčku. Takto pripravené rezne vyprážame v rozhorúčenom oleji. Pred podávaním môžeme ešte posypať strúhaným syrom.