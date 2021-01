Prešovská nemocnica vytvára zoznamy náhradníkov na očkovanie: Tieto podmienky musíte splniť

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove vytvára zoznamy náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková.

Ako pripomenula, v súvislosti s celoplošným skríningom sa môžu ľudia otestovať antigénovými testami aj na mobilnom odberovom mieste oproti detskému pavilónu prešovskej nemocnice.

Cenková v súvislosti s očkovaním podotkla, že v situácii, keď sa nedostavia všetci objednaní klienti, môžu sa určité skupiny pacientov hlásiť do zoznamu náhradníkov. Ide o osoby vo veku najmenej 65 rokov alebo ľudí, ktorí trpia závažnými ochoreniami, nedostatočnou imunitou či závažnými psychiatrickými chorobami. Presný zoznam je dostupný na stránke https://www.fnsppresov.sk/covid-19/zoznam-nahradnikov-na-ockovanie/.

Títo pacienti budú figurovať ako náhradníci a podľa zásob očkovacej látky na daný deň ich nemocnica predvolá. "Do zoznamu náhradníkov sa môžu hlásiť v pracovných dňoch v čase medzi 8.00 až 14.00 h na telefónnom čísle 051/7711275. Očkovacie centrum sa nachádza vo foyer chirurgického monobloku," dodala Cenková.

Mobilné odberové miesto v prešovskej nemocnici je pre záujemcov k dispozícii v piatok od 7.00 do 19.00 h, v sobotu a v nedeľu (23. - 24. 1.) od 8.00 do 20.00 h a počas pondelka a utorka (25. - 26. 1.) od 7.00 do 19.00 h.