Futbalista Šafranko opísal boj s COVID-om: Niečo hrozné, tri dni boli katastrofálne!

Prešiel si peklom! Slovenský reprezentant Pavol Šafranko (26) rozšíril okruh futbalistov, ktorých zložil koronavírus.

Na rodáka z Brusnice udrel plnou silou, keď vyšportované telo držal v neistote celý mesiac. Útočník rumunského klubu Sepsi OSK sa ocitol dvakrát za sebou vo dvojtýždňovej karanténe. Odniesol si z nej trpké skúsenosti, ktoré by nikomu neželal.

Všetko sa začalo po decembrovom príchode domov na krátku zimnú prestávku. „Antigénový test mi vyšiel pozitívne. Smola, celé vianočné sviatky som nevytiahol päty z domu. Začiatkom januára som sa vrátil do klubu, kde som sa podrobil PCR testu. Aj ten bol pozitívny., takže sa to dalo zvládnuť,“ prezradil Pavol pre Nový Čas. Od chripôčky mal ďaleko. Musel sa vyrovnať s ťažším priebehom. Vírus ho znehybnil a pripútal na lôžko.

„Tri dni boli katastrofálne. Len som ležal a nevládal vstať z postele. Zachvátili ma vysoké teploty sprevádzané ukrutnými bolesťami hlavy. Celý chrbát mi stuhol. Cítil som sa neskutočne unavený. Pridal sa aj ďalší typický príznak tohto ochorenia - strata čuchu. Bolo to niečo hrozné.“

Hospitalizovali trénera

Nie je jediným hráčom Sepsi, ktorý prekonal COVID. Podľa jeho slov je na tom veľmi zle tréner mužstva, ktorý skončil v nemocnici. Šafranko aj kvôli zimnej prestávke vynechal iba dva ligové zápasy. Tento týždeň začal trénovať. „Už som v pohode. Necítim, že by ochorenie zanechalo negatívne stopy. Do tela sa mi opäť vrátili sila a energia. Už cez víkend by som mal byť na lavičke. Verím, že nakoniec aj nastúpim na zápas.“

V tejto sezóne strelil štyri góly, na dva asistoval. Hráva pravidelne, zo základnej zostavy ho štyrikrát vyradili zdravotné problémy. Veľký záujem o jeho služby prejavil úradujúci bieloruský majster Šachťor Soligorsk s ďalším Slovákom Júliusom Szökem. „Sepsi dostal ponuku, no odmietol ju. Chce skončiť do 4. miesta a klub verí, že mu v tom pomôžem. V prípade dobrej ponuky sa nebránim prestupu. Do Bieloruska by som išiel. Hovoril som aj s Julom. Teraz to však nie je aktuálne.“

V rumunskom tíme má zmluvu do leta budúceho roka. Zatiaľ je v ňom spokojný. „Nemôžem povedať jedno krivé slovo,“ zdôraznil. Maďarský tréner Csaba László si ho v minulosti vyžiadal do Dunajskej Stredy, Dundee United i Sepsi. Už pol roka vedie indický tím Chennai. Neťahá Slováka do exotiky? „Bavili sme sa o tom. India je príliš vzdialená destinácia od Európy. V mojom veku je ešte priskoro rozmýšľať týmto smerom. Tesne pred koncom kariéry by som na podobnú ponuku určite prikývol,“ priznal Šafranko.