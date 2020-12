Valábik opísal svoje skúsenosti s koronavírusom: Nie je to žiadna chripôčka!

Úprimná spoveď. Bývalý hokejista Boris Valábik (34) priznal, že prekonal ochorenie COVID-19.

Jeden z dvoch hlavných protagonistov relácie Boris a Brambor, vysielanej vo verejnoprávnej RTVS, po svojej osobnej skúsenosti tvrdí, že nejde o žiadnu chripôčku.

Ako Nový Čas už vo štvrtok uviedol, v RTVS panuje koronapanika. Viaceré známe tváre zo Športu mali pozitívne výsledky testov. Okrem moderátorky Marianny Ďurianovej sa nakazili aj komentátori Merčiak, Gašpar a redaktorka Žiačiková. Valábik hviezdi s ikonou z NHL Mariánom Gáboríkom v relácii Boris a Brambor, ktorá sa nakrúca pod záštitou produkčnej spoločnosti tiež pozitívne testovaného Dana Dangla. Kým Gáborík hlásil negatívny test, Valábik si prešiel peklom!

„Mám to za sebou, prekonal som COVID-19. Antigénový test mi vyšiel negatívny v čase, keď som mal teplotu 39 ˚C, zimnicu, bolesť hlavy a únavu. To trvalo asi dva dni,“ uviedol vo svojom statuse na facebooku Valábik.

Podobne ako iní pacienti aj on mal problémy s čuchom a stratil chuť. „Neskôr prišiel zvláštny čuch (nie jeho strata, ale akoby som stále vdychoval niečo, čo som predtým nikdy necítil a neviem ten zápach identifikovať) a strata chuti asi na tri dni. Horúčky ustali, bral som len paralen. Únava a tlak v hlave pokračovali. Aj vzhľadom na prácu aj z preventívnych dôvodov mi RTVS v čase, keď som už bol bez teplôt, bez zimnice, ale s otáznym čuchom a únavou, na akú nie som zvyknutý, naordinovala PCR test, aby som v nedeľu mohol ísť komentovať hokejovú extraligu (8 dní od negatívneho antigénového testu). Výsledok bol pozitívny,“ vysvetlil bývalý slovenský reprezentant, ktorý sa stále udržuje v solídnej fyzickej kondícii. A práve jej zrejme vďačí tomu, že neskončil v nemocnici!

„Počas kariéry som ani raz nevynechal zápas kvôli chrípke, nachladnutiu, nádche alebo teplote, so všetkým som hral a trénoval. Neexistuje, že by som to zvládol s koronavírusom. Nemám žiadne ochorenia ani imunitné problémy. Ale už viem, že to nie je chrípôčka,“ uzavrel Valábik.

Žiačiková (31): Človek to zistí aj bez príznakov

Členkou kolektívu športových redaktorov RTVS, ktorá sa nevyhla ochoreniu COVID-19, je aj Barbora Žiačiková (31). Pre Nový Čas opísala, ako ochorenie prebiehalo v jej prípade.

„Osem dni od nakazenia som ani netušila, že by mi niečo bolo. Nemala som žiadny z typických príznakov, a verím, už ani nebudem mať,“ povedala nám Barbora, ktorá pred rokom utrpela vážny úraz pri zásahu pukom počas priameho prenosu. Na rozdiel od Valábika mala miernejší priebeh choroby.

„Na 9-ty deň som mala bolesti hlavy, trosku zvýšenú teplotu a pocit, že moje telo bojuje s vírusom. Necítila som sa vo svojej koži... Myslím si, že človek spozná, že to má aj bez príznakov, ako to bolo v mojom prípade.“ Žiačiková je momentálne doma, čerpá si dovolenku a lieči sa. Teší ju, že nevie o nikom ďalšom, koho by počas jej infekčnosti ochorením nakazila.