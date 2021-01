Koniec opatrení na dva dni?! Toto „soudruzi“ z vlády zjavne nedomysleli

Chaos vo vládnych nariadeniach?

Podľa aktuálnych uznesení vlády platí zákaz vychádzania do nedele 24. januára, pričom ten ďalší, ktorý súvisí s ukazovaním negatívnych testov, sa začína až 27. januára. Prečo sa ministri podujali na takýto zvláštny krok?

Poslanec Richard Raši z Hlasu hovorí, že ide o hazard so zdravím obyvateľov. „Všetci odborníci totiž považujú zníženie mobility obyvateľstva za najúčinnejšiu zbraň v boji s koronavírusom,” tvrdí s tým, že dvojdňové uvoľnenie nie je rozumné. Advokát Róbert Bános hovorí, že z aktuálnych nariadení skutočne vyplýva, že dva dni lietajú vo vzduchoprázdne.

„Z vyššie uvedeného mi vyplýva, že pre dni 25. a 26. 1. zákaz vychádzania nie je daný (s výnimkou okresu Nitra), ale aktuálne má aj o tomto časovom priestore rokovať vláda SR, takže predpokladáme, že ohľadom uvedeného v najbližších dňoch príde k zmene,“ povedal Bános.

Zvláštne okolnosti, súvisiace s prerušením zákazu vychádzania, priznáva aj Úrad vlády, ktorý len skonštatoval, že touto témou sa budú zaoberať na najbližšom zasadnutí. V tejto súvislosti sú dôležité aj nariadenia hlavného hygienika, ktorý následne vydáva vyhlášku pre zatvorenie prevádzok.

Podpredseda Národnej rady Juraj Šeliga (30) zo Za ľudí uviedol, že to budú na vláde upravovať, pretože mohlo ísť o „preklep“. Za chybu to však nepovažuje poslanec Ondrej Dostál (49) z SaS. „Predĺži sa platnosť súčasného nariadenia do 26. januára,“ vysvetlil Dostál. „A následne na to bude platiť zákaz vychádzania od 27. januára,“ dodal.

Ako to je v súčasnosti

1. zákaz vychádzania - platí od 1. januára do 24. januára

2. zákaz vychádzania - platiť bude od 27. januára do 7. februára

Dni, ktoré neupravuje uznesenie vlády: 25. január a 26. január

Na čo sa nevzťahuje zákaz vychádzania

- cestu do práce

- cestu do prírody vrámci okresu

- cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb

- cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti

- cestu na vykonanie testu na ochorenie COVID-19

- od 27. januára bude potrebný mať negatívny výsledok testu aj na cestu do práce či do prírody