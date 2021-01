Na Záhorí zabili štyri chránené myšiaky: Kto im pripravil krutú smrť v kŕčoch?!

Otrasné! Policajti našli na okraji poľa v Stupave (okr. Malacky) štyri mŕtve myšiaky hôrne, čím sa spôsobila škoda takmer 4 000 eur.

Komu dravce prekážali, a prečo sa ich chcel zbaviť? Muži zákona už vo veci začali trestné stíhanie. „Usmrtil 4 myšiaky hôrne. Páchateľovi hrozí dvojročný trest,“ uviedli muži zákona s tým, že mŕtve vtáky našli v poli v oblasti Malý Háj v Stupave (okr. Malacky). Spoločenská škoda usmrtených, zákonom chránených jedincov, je 3 680 €.

Otvoriť galériu Myšiak hôrny Zdroj: FB Polícia BA kraj

Podľa Mareka Gálisa z Ochrany dravcov na Slovensku dravce najčastejšie zastrelia alebo otrávia. „K otrave používajú mäsitú návnadu posypanú jedom. Dravcovi zlyhá dýchanie a uhynie v kŕčoch,“ prezradil Gális s tým, že sa to môže skončiť aj horšie. „Ak by návnadu oblízal pes, hrozí mu smrť. Ak by ju chytilo dieťa, môže dôjsť k poškodeniu zdravia alebo k smrti,“ uzavrel.

Myšiak hôrny

Latinsky: Buteo buteo

Rozpätie krídiel: 1,1 – 1,4 m

Dĺžka: 40 – 58 cm

Hmotnosť: 0,43 – 1,4 kg