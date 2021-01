V bielej prikrývke môžete nájsť stopy lesných zvierat: Viete, komu patria odtlačky v snehu?

Čie sú? Ľudia čoraz viacej vyhľadávajú prechádzky v lesoch.

V bielej prikrývke tam môžu objaviť stopy lesných zvierat, pričom podľa prírodovedcov by mali ľudia ovládať základné odtlačky zvieracích láb a kopýt, ktoré môžu veľa napovedať. „V lesoch môžeme objaviť v snehu stopy zajacov, srnčej, diviačej či jelenej zveri. Z predátorov sú to líščie, vlčie, rysie a aj medvedie odtlačky. Vo vyšších polohách sú to stopy kamzíka či svišťa,“ vysvetlil Jaroslav Slašťan z bojnickej ZOO.

Podľa neho by mali ľudia rozoznať základné stopy zvierat, a všímať si ich. Hlavne tie od predátorov. „Stopy vlkov nie sú nebezpečné. Sú to plaché zvieratá. Obozretní by mali byť pri stopách medveďa. Pri čerstvých odtlačkoch je pravdepodobné, že je šelma niekde nablízku,“ dodal.

Zreteľné paratice - Diviak lesný

U diviaka je 2. a 5. prst dobre vyvinutý a pri chôdzi sa okraje jeho ratíc dotýkajú zeme a odtláčajú sa v stope za raticami stredných prstov a bokom od nich. V stope diviaka sú takmer za všetkých okolností zreteľné paratice.

Prvý prst chýba - Jeleň lesný

Jeleň lesný

Na tvrdšom podklade jeleň zreteľne odtláča len 3. a 4. prst, ktoré sú rovnako veľké. Malý 2. a 5. prst majú jelene posunuté vyššie a dozadu, 1. prst chýba. Len v hlbšom snehu alebo mäkšom bahne odtláča jeleň aj oválne odtlačky paratíc.





Vidno aj chvost - Líška hrdzavá

Líška hrdzavá

Stopa hrdzavej obyvateľky lesa býva podlhovastá s výraznými odtlačkami pazúrov. Pri kluse líšky vzniká typická čiarová stopová dráha. Na vysokom snehu môže zanechávať stopu aj dlhý chvost. Pre psovité šelmy (vlk, líška) sú typické odtlačky len štyroch prstov.





Ťažko si ich pomýliť - Medveď hnedý

Medveď hnedý Zanecháva nápadne veľké stopy, v ktorých je zreteľne vidieť 5 prstov a silné pazúre. Hoci medvedie stopy majú veľmi variabilnú veľkosť, ťažko si ich pomýlite. Veľkosť jeho stôp sa odlišuje najmä v závislosti od podkladu, ale aj od veku, hmotnosti a pohlavia.





Podobné ako mačka - Rys ostrovid

Rys ostrovid

Šelma zanecháva nápadne veľké stopy okrúhleho tvaru priemeru 7 - 9 cm. Jeho pazúre sa pri chôdzi i behu zaťahujú, preto ich v stope nie je vidieť. Pri úteku dokáže robiť až 7 metrové skoky. Stopa rysa a mačky divej sa líši len veľkosťou, nakoľko sa svojím tvarom na seba veľmi podobajú.





Veverica obyčajná

Vytvára charakteristické rozloženie šľapají, kde sa dlhšie zadné nohy dostávajú pred predné. Stopová dráha končí obyčajne na strome.





Vlk obyčajný

Stopa dospelého vlka zodpovedá veľkosti stope veľkého psa. Hoci stopy vlka a psa sa veľmi podobajú, častým poznávacím znakom je, že u vlka sú dva krajné prsty výrazne posunuté za predné. U vlka sú často stredné prsty vzadu zrastené.





Zajac poľný

Šľapaje zadných nôh sú väčšie a často odtláča aj celé chodidlo. Často zanecháva odtlačky dlhých chodidiel zadných nôh a tesne pred nimi je vidieť dvojica šľapají predných nôh.





Podlhovastý tvar - Kamzík vrchovský

Ratice kamzíka majú podlhovastý a úzky tvar, hrádzka (medzera medzi raticami) je však pomerne široká. Ratice sú silno odtlačené a pri rýchlom behu sú viditeľné aj paratice. Dĺžka stopy je od 5 do 7cm a šírka od 4 do 6 cm.