Hviezda Oteckov Oliver Oswald si vypočul trpkú diagnózu: Vážne zdravotné problémy!

Problémy so zdravím ako 40-ročný človek! Tieto slová povedali nedávno lekári mladému hercovi Oliverovi Oswaldovi (20).

Hviezda markizáckeho seriálu Oteckovia trpela dlhodobo ťažkosťami. Preto sa Oliver konečne rozhodol ich riešiť a z výsledku vyšetrení vôbec nebol nadšený. Umelcovi diagnostikovali viacero ochorení. Jedným z nich bolo ochorenie pankreasu fungujúceho len na 30 percent. Oswald musel okamžite konať a zmeniť svoju životosprávu!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Oswalda úplne pohltila práca a už dlhodobo sa preceňoval. „Aj keď som chorý a mám teplotu, musím ísť na ten pľac. Aj keď sa necítim dobre, musím svoju rolu zahrať na sto percent. Možno o dvadsať - tridsať rokov budem mať iný názor, ale teraz herectvo milujem,“ priznal ešte v roku 2019 herec, ktorý hviezdi v seriáli Oteckovia ako tínedžer Luky.

Vyzerá to tak, že herec si skutočne na seba nedával pozor a vypomstilo sa mu to. Najnovšie totiž musel vyhľadať odborníkov, pretože sa jeho zdravotné ťažkosti nakopili. „Mal som pravidelný problém s kašľom. Naozaj už nejaké 2-3 roky som stále kašľal a každý doktor to dával za vinu astme. Nič mi nepomáhalo, potom som išiel na kompletné vyšetrenia, pretože som bol u viacerých doktorov a každý mi povedal niečo iné a to ma prestalo baviť,“ vysvetlil Novému Času Oswald, ktorý si konečne uvedomil, že prvoradé je zdravie.

„To je len jedno. Keď vám 5 doktorov povie 5 rôznych diagnóz a len vám dajú lieky, to nie je riešenie. Ja som bol vždy proti liekom, preto som začal otužovať a lepšie sa stravovať.“ Nakoniec si však vypočul veľmi nepríjemný verdikt. „Vyšli mi také výsledky, že mám problém s histamínovou intoleranciou, čiastočnú astmu, žalúdočný reflux a ešte k tomu len na 30 % funkčný pankreas, čo sú zdravotné problémy hodné 40-ročného človeka,“ šokoval vymenovaním svojich diagnóz Oliver.

Myslí pozitívne

Napriek krutým správam lekárov si herec drží povestný optimizmus. „Ja som stále super naladený, nijako ma to zatiaľ neobmedzuje, len si dávam pozor na svoje zdravie a chcem sa čo najskôr vyzdravieť. Viem, že potrebujem upraviť stravu. Málo som spával, veľa som psychicky pracoval a stravoval som sa tak, ako som sa stravoval,“ uzavrel Oswald, ktorý toto obdobie chápe ako vztýčený prst od osudu, aby myslel najmä na svoje zdravie a trochu spomalil. Inak by mohol skončiť veľmi zle.

Nevhodná životospráva

Pankreas produkuje pre telo dôležité tráviace enzýmy a hormóny inzulín a glukagón. Pokiaľ orgán nepracuje správne, chorý pociťuje silné bolesti brucha, nechutenstvo, plynatosť, vracia a má zvýšenú teplotu. Príčinami ochorenia sú nevhodný spôsob stravovania (mastné jedlá), nadmerná konzumácia alkoholu, ale aj žlčníkový kameň, ktorý môže upchať spoločný vývod pankreasu a žlčníka.