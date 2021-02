Zaujímavosti zo seriálu Najhorší týždeň môjho života: Hviezdy pod réžiou študenta!

Nový seriál Najhorší týždeň môjho života je prvotinou študenta hranej réžie na VŠMU Petra Hofericu (23).

Sympatický mladík tak hneď na začiatku svojej kariéry dirigoval veľké herecké esá, ako sú Zdena Studenková (66) a Jozef Vajda (65). Nás zaujímalo, či pred nimi nemal strach a či ho na slovo počúvali. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako sa dostal študent réžie k nakrúcaniu svojho prvého seriálu pre TV Markíza? „V prvom ročníku štúdia som požiadal svojho pedagóga a zároveň vedúceho katedry Roba Švedu, či by mi neukázal prácu na nejakom seriáli, pretože som vedel, že režíruje. Prizval ma na natáčanie Komisára Rexa, kde sa striedal spolu s Petrom Bebjakom, a tak som tam robil klapku. Nenápadne som ich sledoval a učil sa vlastne v praxi, čo mi dalo veľmi veľa.“

Na pľaci s hviezdami

S uznávaným Petrom Bebjakom bol aj pri jeho ďalších natáčaniach, napríklad asistoval pri filme Trhlina alebo rozprávke Vianočné želanie. „Trošku sa teda o mne už vedelo, a tak ma zavolali robiť asistenta réžie k seriálu Sestričky, kde som sa spoznal s Petrom Kelíškom, čo je producent Najhoršieho týž­dňa v živote. Ten ma prizval robiť režiséra.“

Učiť sa v praxi považuje za najlepšiu školu. „Vidíte, ako pracuje režisér so štábom, ako a koľko sa rozpráva s hercami, ako celá práca na seriáli funguje. Za posledné roky som mal príležitosť pracovať so šiestimi režisérmi a od každého som si vybral to, čo by s mojím vlastným štýlom fungovalo najlepšie,“ hovorí rodený Martinčan. Samozrejme, na vysnívanú režisérsku stoličku si sadal s rešpektom.

„Ten tam musí byť, nedá sa do toho skočiť úplne po hlave, ale zároveň som to mal celé pripravené. Bol som od začiatku pri príprave scenárov, pri kastingu a vedel som, akých dobrých hercov mám k dispozícii. Počas prvých dvoch dní sme sa oťukali, zistil som, ako pracujú a komunikujú. Riešili sme spolu hlavne, ako pracovať s komédiou a humorom, a zbytočne som im do hrania nekecal.“

Podľa Hofericu je dôležité byť aj pri písaní scenára. „Človek do toho nemusí priamo fyzicky zasahovať a prepisovať, ale vedieť, ako rozmýšľajú scenáristi a producent, je dôležité.“ Poslúchajú nováčika na pľaci veľké herecké esá ako napríklad Jozef Vajda a Zdena Studenková?

„Boli obaja fantastickí. Všetko bolo o takej rozumnej komunikácii. Keď sme o niečom dlhšie debatovali, bolo to pre dobro seriálu. Nikdy som od nich nechcel nejakú kravinu, pri ktorej by sa necítili komfortne. Myslím si, že som bol inak veľmi slušný a pokorný. Vedel som, že mám pred sebou niekoho, kto má obrovské skúsenosti, roky práce za sebou a ja som iba začiatočník. Bral som to tak, že som sa prišiel učiť, a z čoho môžem vyťažiť, je moja mladá energia, nápaditosť a entuziazmus.“