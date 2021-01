Zistila, že má pohlavnú chorobu, potom urobila niečo šialené: Chlapov, s ktorými spala, totálne odrovnala!

Žena sa od svojho lekára dozvedela, že sa nakazila sexuálne prenosnou chorobou a odporučil jej, aby o tom informovala svojho sexuálneho partnera. Vyriešila to veľmi svojským spôsobom, z tohto pôjdete do kolien.

Ako uvádza portál The Sun, jej výsledky ukázali, že chytila kvapavku. V takomto prípade je nutné informovať o tom sexuálnych partnerov s tým, aby sa dali preventívne na ochorenie otestovať. Namiesto nepríjemného telefonátu alebo textovej správy sa žena rozhodla vyjsť s pravdou von trošku netradične.

Svoju anamnézu zavesila na sociálnu sieť a k fotografii pridala aj prekvapivý text: „Ktokoľvek, kto so mnou minulý mesiac sexoval, dajte sa otestovať. Mám kvapavku“.

„Kvapavka je pohlavne prenosná infekcia spôsobená baktériami nazývanými Neisseria gonorrhoeae alebo gonococcus,“ uviedla Britská zdravotnícka organizácia (NHS). Medzi príznaky patrí hustý zelený alebo žltý výtok z pošvy alebo penisu, bolesť pri močení a u žien krvácanie medzi menštruáciami.

Úprimné vyznanie ženy, ktoré adresovala všetkým svojim priateľom, rodine a sledovateľom na sociálnej sieti, sa dostalo na sociálnu sieť Reddit, kde sa okamžite stalo virálnym. „Koľko by ich mohlo byť?!“ spýtala sa v komentároch používateľka sociálnej siete a ďalšia ženu označila za „podradnú“, keď to musí zdieľať a nestačí len konkrétnym mužom zavolať. „Myslím si, že tá drzá časť nie je v tom, že to zdieľa so svetom, ale že je tých mužov toľko, že im to nemôže oznámiť cez individuálne telefónne hovory. Alebo možno ich je toľko, že si ani všetkých nepamätá,“ skonštatovala ďalšia osoba jej príspevok.

Niektorí jej situáciu chápu a vyzdvihli aspoň to, že im to oznámila. „Úprimné. Áno, je to dosť smelé zdieľať to so svetom, ale aspoň im to povedala,“ znel jeden z komentárov a doplnil ho ďalší: „Bolo by od nej hnusné, ak by nič nepovedala“. „Aspoň že nemá syfilis alebo chlamýdie!“ poznamenal ďalší používateľ Redditu. Celkovo neznámej žene príspevok okomentovalo viac ako 2-tisíc ľudí.