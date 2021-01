Počas sexu nazval milenku menom svojej manželky: Nasledovala hádka, ktorú ukončil chladnokrvný čin

Mužovi pri hádke praskli nervy. Za to čo vykonal svojej milenke, strávi zvyšok života za mrežami.

Dvojnásobný otec Abdulselam Gunay podvádzal svoju manželku celých desať rokov s Didem Mengu. Jedno ich stretnutie sa však žene stalo osudným. Ako píše portál The Sun, Turek svoju milenku uškrtil šnúrou zo záclony. K vražde došlo 9. decembra 2019.

Za chladnokrvný čin sa postavil pred súd, kde opísal, čo sa stalo. "Večer sme sa streli, vypili sme alkohol a mali sme sex. Potom sme sa začali hádať, poriadne som sa nahneval a udrel som ju do hlavy kameňom," povedal Gunay. Ženu mal následne uškrtiť šnúrou zo záclony. "Keď som si uvedomil, že je mŕtva, odišiel som v jej aute. Neskôr som sa vrátil do bytu. Telo som dal do kufra auta," pokračoval v hrozivom rozprávaní. Dôvodom hádky mal byť mužov omyl. Pri sexe povedal miesto mena 30-ročnej milenky meno svojej manželky.

Smrť Didem najviac zasiahol jej mamu Serpil Aksal Koseoglu. "Najskôr ju udrel a potom uškrtil. Čo urobilo moje dieťa, aby si zaslúžilo takúto smrť?" pýtala sa na súde mama obete.

Súd muža uznal vinným z „úmyselného zabitia“ a odsúdil ho na doživotie. Obhajcovia požiadali o zmiernenie trestu. Súd však ich žiadosť zamietol, pretože muž svoj čin neoľutoval. Gunay môže čeliť aj ďalším obvineniam, nakoľko po vražde si zobral bicykel, autu a mobil obete.