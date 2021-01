Analytik Bošňák o trende nakazených: Prvý úspech lockdownu je tu, ale na toto stále bacha!

Vláda v sobotu rozhodovala o tom, či sa budúci víkend celé Slovensko podrobí plošnému skríningu, alebo nie.

Analytik Ivan Bošňák však hovorí, že masívne testovanie v ohniskách už prebieha a je zbytočné hnať ľudí do zimy v okresoch, ktoré nehoria. Novému Času otvorene povedal, čo iné odporúča na zažehnanie krízy.

Pozor, po dobrých správach ľudia ožijú a prestanú byť obozretní. Rozbiehajú sa výroby a nie všetky mestá testujú. Zlaté Moravce sú príkladom toho, že to môže vybuchnúť. Peugeot ešte netestuje a nejde dobré počasie. Idú skôr zima a sucho. A tretie, čo je najhoršie, je britská mutácia. Veľa krajín už zareagovalo, takže, pozor, aby sme to nezakríkli.

Ľudia by už však chceli počuť niečo optimistické.

Optimistické je, že sme asi čakali skôr stabilizáciu, prípadne sme sa báli nárastu pozitívnych po Troch kráľoch, rozbehnutej výrobe a príchode britskej mutácie. Ale zatiaľ sa to neprejavilo, ak sme ľahkí optimisti. Ale povedať, že sa to zlepšuje, na to treba štrnásť dní. Klesá však pozitivita PCR testov aj antigénových testov. To sú super správy.