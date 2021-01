Robia, čo môžu: Viaceré samosprávy spustili ďalšie kolo plošného testovania na COVID-19

Na viacerých miestach Slovenska bude počas soboty pokračovať, prípadne sa začne plošné testovanie na nový koronavírus.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V Nitre a Nitrianskom okrese, rovnako v Košiciach, Medzeve i viacerých obciach okresu Košice-okolie pokračuje druhé kolo testovania, v Banskej Bystrici spustia dobrovoľné komunitné testovanie zamerané na zamestnancov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu.

V Nitre je od piatka (15. 1.) až do nedele (17. 1.) k dispozícii 42 odberných miest. Počas soboty a nedele sa testuje od 8.00 do 17.00 h. V meste Vráble sa druhé kolo testovania začne v sobotu o 7.00, potrvá do 19.00 h, rovnako ako i v nedeľu, k dispozícii bude deväť odberových miest.

V Nitrianskom okrese pristúpili k plošnému testovaniu pre kritickú pandemickú situáciu v celom regióne. Zlá situácia je aj vo Fakultnej nemocnici Nitra i v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada v Nitre na Zobore, ktoré sú na hranici svojich kapacít.

S cieľom zlepšiť epidemiologickú situáciu v regióne a odbremeniť tak nemocnice od náporu pacientov nakazených novým koronavírusom sa počas víkendu koná i testovanie v Košiciach, Medzeve i obciach okresu Košice-okolie. V samotných Košiciach je k dispozícii 63 odberných miest a jedna mobilná odberová jednotka na testovanie v útulkoch pre ľudí či osadách. V sobotu a v nedeľu sa možno otestovať od 9.00 h do 17.00 h.

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s okresným úradom organizuje cez víkend od 8.00 do 18.00 h dobrovoľné komunitné testovanie na ochorenie COVID-19 určené zamestnancom, ktorí musia chodiť do práce a nemôžu pracovať z domu. Mesto otvorí počas víkendu celkovo 12 odberných miest. Na testovanie je potrebné sa zaregistrovať, vo štvrtok (14. 1.) sa zo 7200 termínov naplnila kapacita na 50 percent. Záujem o testovanie svojich zamestnancov prejavili viacerí veľkí zamestnávatelia.