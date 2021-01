Koronakríza dáva zabrať aj telekomunikačnému gigantovi v Košiciach: Hromadné prepúšťanie itečkárov!

Kríza sa dotkla aj ich. V jednej z najznámejších telekomunikačných spoločností na Slovensku AT&T sa schyľuje k hromadnému prepúšťaniu.

Dôvodom má byť pokles klientov spoločnosti v USA, teda aj menší záujem o jej služby. Správu potvrdil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. O prácu by tak malo prísť vyše 400 ľudí, z toho 150 z Košíc. Druhá najväčšia telekomunikačná spoločnosť v metropole východu, americká spoločnosť AT&T, sa pripravuje na hromadné prepúšťanie.

Pritom len v Košiciach zamestnáva 1 000 ľudí. Prehovoril o tom zamestnanec firmy, podľa ktorého sa o tom hovorilo už koncom novembra 2020. „V tom čase neexistovali žiadne konkrétne pozície, dokonca sľubovali, že každý dostane primeranú podporu a v prípade potreby nám ponúknu nové miesta,“ uviedol jeden z pracovníkov, ktorý bude prepustený. Negatívne správy by sa mali dotknúť 12 % pracovných miest v dvoch slovenských kanceláriách v Košiciach a v Bratislave.

Potvrdil to aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). „Plánované ukončenie hromadného prepúšťania je 1. apríl 2021. Počet ohrozených zamestnancov je 439,” uviedla Marianna Šebová z kancelárie generálneho riaditeľa ÚPSVaR.

Medzi prepustenými majú byť aj dlhoroční pracovníci. „Od vedenia sme dostali dve možnosti: buď prijmeme výpoveď a odídeme s jednomesačným platom navyše, alebo po vzájomnej dohode odídeme 1. apríla s dvojmesačným odstupným namiesto jedného. Žiadna z nich nie je ideálna, pretože ktorúkoľvek z nich si vyberieme, musíme si hľadať novú prácu. Atmosféra vnútri je veľmi smutná,” vraví odborník.

Dostatok voľných miest

Zamestnanci firiem so zameraním na IT si však nemusia zúfať. Výkonná riaditeľka združenia Košice IT Valley Miriama Hučková uviedla, že napriek celospoločensky náročným časom, ktoré teraz žijeme, sektor IT patrí medzi najmenej postihnuté segmenty a viaceré spoločnosti hlásia dostatok voľných pracovných miest.

„Pandémia urýchlila niektoré transformačné procesy, ako napríklad prechod do cloudu. Ide o nezvratné procesy, ktorých sa však netreba báť. Je zrejmé, že týmto smerom sa bude rozvíjať IT sektor na Slovensku aj budúci rok,” zdôraznila Hučková. Podľa nej je v súčasnosti v Košiciach približne 15-tisíc pracovných miest v IT priemysle, ktorý generuje ďalších okolo 3,5 tisíca miest v iných oblastiach, ako sú služby, školstvo, obchod, stravovanie, kultúra či zábava.

Sú to dosahy pandémie

Jonnathan Moore, hovorca spoločnosti AT&T Otvoriť galériu Jonnathan Moore, hovorca spoločnosti AT&T. Zdroj: amh

Tieto kroky zodpovedajú nášmu zameraniu v oblasti rastu spolu s nižším dopytom zákazníkov po niektorých produktoch, ekonomickým dosahom a zmeneným správaním zákazníkov v dôsledku pandémie COVID-19. Výsledkom bude zníženie počtu zamestnancov. Redukcia pracovných síl je ťažkým rozhodnutím, ktoré neberieme na ľahkú váhu. Na zvládnutí dosahov pracujeme s reprezentantmi našich zamestnancov a s ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami.