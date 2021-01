Bol to pre nich milý chlapec, jedna vec ho zmenila na monštrum: Študent vyvraždil celú svoju rodinu!

Namiesto vďaky sa dočkali presného opaku. Menhaz Zaman (24) sa bál svojej rodine povedať pravdu a uchýlil sa k neľudskému činu. V jeden deň chladnokrvne zavraždil vlastnú rodinu.

Ako píše Mirror, 24-ročný muž žil dvojitý život. Kým boli jeho najbližší v omyle, že študuje na vysokej škole, pravda bola niekde úplne inde. Rodičia Zamana sa tešili na deň, kedy uvidia svojho syna pri udeľovaní titulu. Všetko sa dramaticky zvrhlo a zo "milého chlapca" sa vykľul chladnokrvný vrah.

Otec Moniruz (†59) a mama Momotaz (†50) učinili v minulosti veľké rozhodnutie a presťahovali sa z Bangládeža do Kanady. Chceli lepší život a to predovšetkým pre svojich potomkov. Syn Zaman nastúpil na vysokú školu a jeho rodičia boli na neho patrične hrdí. Každému rozprávali, ako raz dosiahne aj magisterský titul. Menhaz sa v skutočnosti ulieval. V škole sa mu absolútne nedarilo a neskôr z nej vyletel. Celé roky o tom nikomu nepovedal a aby rodine nebolo nič podozrivé, každé ráno odchádzal z domu s laptopom. Nikto nemal ani len tušenia, čoho sa mladík v skutočnosti dopúšťal.

Každý deň odišiel z domu, aby si našiel v študentskom kampuse tiché miesto a mohol hrať videohry. Vo virtuálnom svete spoznal nových ľudí a cítil sa lepšie. Konečne v niečom nezlyhával, bol tým úplne posadnutý. Čas však plynul a dátum jeho promócií sa blížil. Mali sa konať 28. júla 2019. Problém, ktorý odkladal tri roky, ho zrazu dobehol. Mladíkovi zostávali iba dve možnosti - buď povie pravdu alebo to vyrieši po svojom.

27. júla, deň pred plánovou promóciou, sa uchýlil k ohavnému činu. Najprv zaútočil na svoju mamu páčidlom, udrel ju a napokon jej podrezal hrdlo kuchynským nožom. O hodinu neskôr spravil to isté starej mame. Jeho sestra Malesa bola medzitým v práci, a tak si na chvíľu pospal, zahral videohru a znova udrel. Rovnakým spôsobom zavraždil svojho súrodenca. Zostávala už len jedna osoba - otec. Keď sa Moniruz vrátil z práce, syn na neho zaútočil a napokon skončil s podrezaným hrdlom.

Zaman vyvraždil celú rodinu a namiesto toho, aby zavolal na políciu, to oznámil svojim kamošom z virtuálneho sveta. Poslal im aj fotografie, nech mu to uveria. Dané osoby následne kontaktovali príslušné orgány a prostredníctvom IP adresy vystopovali adresu domu. Mladík skončil v putách 28. júla. Dovtedy bol stále v dome s mŕtvolami.

K ohavnému činu sa priznal. Vyšetrovateľom povedal, že to vykonal preto, lebo nechcel, aby sa jeho rodina dozvedela pravdu. "Chcel by som sa ospravedlniť všetkým, ktorých som svojím činom negatívne ovplyvnil. Hlavne ľuďom, ktorí poznali moju rodinu - priateľom a milovaným, o ktorých viem, že by si také čosi o mne nikdy nepomysleli," povedal Zaman.

Z jeho prípadu bola zdesená aj sama sudkyňa. "Je ťažké si predstaviť ešte horší spôsob, ako vziať ľudský život než podrezaním hrdla," povedala. Zaman dostal doživotný trest odňatia slobody. O podmienečné prepustenie sa môže pokúsiť až o 40 rokov. Denné svetlo by tak uvidel až v pokročilom veku.