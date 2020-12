Tínedžer brutálne zavraždil mamu († 50) a sám sa udal: Policajti neverili vlastným očiam, keď uvideli jej telo

Tínedžer, ktorý sa vyhlásil za bezpohlavného, brutálnym spôsobom zavraždil vlastnú matku. Najprv ju uškrtil a potom dobodal 118-krát. S mrazivým pokojom zavolal na políciu a sám sa udal. „Prineste si vrece na telo,“ povedal.

Rowan Thompson (17) bol na návšteve u svojej matky Joanny († 50). Práve sa spolu vrátili z ranného behu, keď na ňu syn zaútočil v jej dome na dedine. Informáciu priniesol portál Daily Mail.

Rowan sa na matku vrhol v obývacej izbe a škrtil ju, kým neupadla do bezvedomia. O niekoľko minút neskôr sa vrátil a brutálne ju dobodal viacerými nožmi. Dokopy Joannu bodol 38-krát do čela, 64-krát do krku a 16-krát do ruky.

Thompson 1. júla minulého roku zavolal v obedňajších hodinách na tiesňovú linku. Bol veľmi pokojný, bez emócií a rozvážnym hlasom povedal: „Práve som zabil svoju mamu. Uškrtil som ju a dobodal som ju viacerými nožmi.“ Policajt, ​​ktorý zadržal Thompsona v dome v Hambledone v Hampshire, uviedol, že tínedžer bol mimoriadne pokojný a vyrovnaný a vyzeral, že sa viac zaujíma o svoju mačku.

V októbri našli Thompsona mŕtveho vo veku 18 rokov v zariadení pre duševne chorých. Zomrel iba štyri dni predtým, ako mal byť obžalovaný z vraždy svojej matky. Vyšetrovanie smrti logopedičky, Joanny Thompson, ukázalo, že ju syn navštevoval cez víkend. On sa totiž presťahoval k svojmu otcovi, kúzelníkovi, do Barnsley v južnom Yorkshire.

Thompson sa mal s matkou noc pred jej smrťou pohádať. Nepáčilo sa jej, aký život vedie a veľmi ho kontrolovala. Rowan, ktorý sa rozhodol vzdať sa pohlavia a zmenil si meno na Ben, sa už predtým pokúsil spáchať samovraždu a trpel depresívnou poruchou. Keď si siahol na život, previezli ho do nemocnice pre duševne chorých.

Policajtom povedal, že keď sa s matkou vrátili z ranného behu, cítil sa čudne, konal automaticky a nič z toho si nepamätal, až kým ho nepriviezli na policajnú stanicu.

Na dvore Winchesterovho súdu prehral obhliadajúci lekár klip šokujúceho telefonátu na tiesňovú linku. V ňom páchateľ hovorí, že sa ubezpečil, aby jeho matka nedýchala. „Práve som zabil svoju mamu. Potrebujem niekoho, aby ma prišiel zatknúť. Škrtil som ju a bodal rôznymi nožmi. Môj mladší brat je v škole, vráti sa dnes večer," povedal a na záver ešte dodal: „Nedýcha. Prineste si vrece na telo. Som si takmer na sto percent istý, že nedýcha."

Do telefónu mladý chlapec ďalej opisoval, ako matku začal v obývačke škrtiť a celý čas znel jeho hlas veselo. Operátorovi tiež povedal, že pre istotu vložil nože do umývačky riadu.

Sophie Rugge-Price, sestra Joanny Thompson, uviedla, že sa Rowan presťahoval k svojmu kúzelníckemu otcovi Marcovi (51) do Barnsley, aby pomohol jeho duševnému zdraviu. „V posledných rokoch vykazoval Rowan príznaky depresie a samovražedné sklony, musel byť aj hospitalizovaný. Znášal to ťažko, navštevoval odborníkov a zmenil si meno aj pohlavie," povedala. „Nikdy k nej nebol nepriateľský, ale Joanna hovorila, že okolo neho musí chodiť po špičkách. Rozčúlil sa aj nad maličkosťami a nikdy si nebola istá, čo ho rozladí.“

Patológ dospel k záveru, že hoci bola pani Thomson v bezvedomí, stále jej bilo srdce, keď ju syn bodol 118-krát. Doktor John Sandford, psychiater, uviedol, že chlapec mal ľahký autizmus, ale nič nenasvedčovalo tomu, že by trpel abnormálnym duševným fungovaním, keď zabil svoju matku.

Rowan, ktorý študoval na súkromnej strednej škole v Petersfielde za 17 000 eur ročne, sa mal 7. októbra tohto roku postaviť pred súd. Avšak 3. októbra ho našli mŕtveho v nemocnici Prestwich vo Veľkom Manchestri.