Famózny triumf v Záhrebe: Z Vlhovej je opäť snehová kráľovná!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová rovnako ako vlani vyhrala slalom Svetového pohára v Záhrebe.

V nedeľňajších pretekoch odsunula o päť stotín na druhú priečku Rakúšanku Katharinu Liensbergerovú. Pripísala si na konto 18. triumf v SP, 11. v slalome. Tretia skončila Švajčiarka Gisinová. Shiffrinová skončila až na 4. mieste.

Vlhová sa na najdlhšej slalomovej trati Svetového pohára žien predstavila v role obhajkyne víťazstva spred roka a tiež líderky bojov o veľký glóbus. V náročných podmienkach na mäkkom snehu a v daždi neurobila vážnejšiu chybu a pripravila si dobrú východiskovú pozíciu na zopakovanie triumfu spred roka, keď sa stala prvýkrát v kariére majiteľkou krištáľovej korunky určenej pre víťazku podujatia Trofej snehovej kráľovnej.

Vďaka zisku 100 bodov si Slovenka upevnila vedenie v celkovom poradí prestížneho seriálu i v priebežnej klasifikácii disciplíny. V počte triumfov v SP sa v historických tabuľkách vyrovnala Američanke Tamare McKinneyovej, jedno víťazstvo ju delí od Rakúšanky Anity Wachterovej a Nemky Viktorie Rebensburgovej. "Som rada, že som v Záhrebe opäť vyhrala, určite mi to pridá na sebavedomí. Bolo to náročné. V slalome som hľadala formu. Druhé kolo nebolo úplne ideálne, no v záverečných metroch som sa snažila tlačiť lyže do cieľa. Som rada, že to vyšlo. Je to veľmi emotívne víťazstvo," uviedla v cieli Vlhová, ktorá v Záhrebe obhájila Trofej snehovej kráľovnej.