Skvelé správy pre fanúšikov lyžovania: Uvidíme Vlhovú v Jasnej až trikrát?

V Jasnej by sa začiatkom marca mohli konať až tri preteky alpského Svetového pohára.

Členovia organizačného výboru v nedeľu poslali na Medzinárodnú lyžiarsku federáciu (FIS) žiadosť o náhradu obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu. V rozhovore pre RTVS to uviedla Jana Palovičová, športová riaditeľka SP v Jasnej.

Preteky v Semmeringu koncom decembra po 1. kole, po ktorom viedla Slovenka Petra Vlhová, zrušili pre silný vietor. Ak by FIS žiadosti Jasnej vyhovela, súťaž by sa uskutočnila pred originálnym programom. Šiesteho marca v slovenskom stredisku bude bojovať o body v obrovskom slalome, o deň neskôr v slalome.

"Urobili sme všetko pre to, aby sme mohli na FIS podať žiadosť o zorganizovanie ďalších pretekov v Jasnej. Sú radi, že sme sa ohlásili. Hľadajú náhradu za Semmering a je veľká šanca, že by sme to mohli dostať. Určite by to potešilo aj Peťu Vlhovú," uviedla Palovičová pre RTVS.