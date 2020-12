Záhada okolo poslednej rozlúčky s Justinom Topoľským († 69): Prečo rodina zrušila pohreb?!

Gurmán a svetobežník Peter Justin Topoľský († 69) podľahol 18. decembra zlyhaniu obličiek. K zdravotným problémom, ktoré ho trápili niekoľko rokov, sa v posledných dňoch jeho života pridružil aj zákerný koronavírus.

Jeho smrť bola pre všetkým obrovským šokom a najviac pre jeho blízku rodinu a priateľov, ktorí ho nadovšetko milovali. Posledná rozlúčka bola podľa informácií Nového Času naplánovaná na včerajšie dopoludnie, avšak, ako sa nám podarilo zistiť, rodina pohreb Topoľského na poslednú chvíľu zrušila. Prečo sa rozhodli zrušiť rozlúčku s Justinom?! Toto rozhodnutie je zahalené rúškom tajomstva.

Dva dni pred vianočnými sviatkami potvrdil Novému Času Justinov bratranec Boris Javorek miesto a dátum poslednej rozlúčky s obľúbeným moderátorom. Pohreb sa mal konať včera. Početná rodina sa mala v doobedných hodinách stretnúť v bratislavskom krematóriu, aby sa naposledy rozlúčila s večne usmiatym Justinom. Všetko už bolo pripravené a prispôsobené aj protiepidemickým opatreniam.

„Dovnútra nás pustia iba dvanásť. Obrad bude cirkevný a bude trvať 30 minút,“ informoval nás vtedy Javorek o podrobnostiach pohrebu. Ako sa nám však podarilo zistiť, rodina sa na poslednú chvíľu rozhodla od poslednej rozlúčky upustiť. Za všetkým je zhoršujúca sa situácia okolo ochorenia COVID-19.

„Pohreb bol z dôvodu COVID-u zrušený, nový termín, samozrejme, oznámime. Rodina si neželá v týchto ťažkých chvíľach o ničom informovať. Pohreb sa preložil na neurčitý termín, za porozumenie ďakujeme,“ vyjadril svoje stanovisko Javorek, s ktorým mal moderátor blízky a láskyplný vzťah. O celej veci nám viac nevedela povedať ani módna návrhárka Rebecca Justh, blízka Justinova priateľka. „Rodina sa tak dohodla, že to bude až v januári. Neviem, prečo je to tak. Ja som mala takú informáciu, že to bude až v polovici januára. Tak vám neviem povedať dôvod,“ priznala módna diva.

Mama o tom stále nevie

V nevedemosti ostáva aj najdôležitejší človek z Justinovej rodiny - jeho mamička Viera, ktorú nadovšetko miloval. Posledné týždne sa aj jej zdravotný stav výrazne zhoršil. „Jeho mamička leží na psychiatrii, kde sme ju museli hospitalizovať v rámci jej zdravotného stavu. Momentálne je izolovaná a stabilizovaná, so žiadnymi príznakmi COVID-u,“ informoval nás ešte pred sviatkami Boris Javorek.

Vzhľadom na jej zdravotný stav a úctyhodný vek 94 rokov k nej rodina pristupuje opatrne. Zdá sa, že o smrti svojho syna tak stále nevie. „Posledná informácia, ktorú mám, tak nevie o tom, že tu už Justinko nie je. Ešte jej to vraj nepovedali, čo je podľa mňa správne. V súčasnej situácii je pre pani Vierku lepšie, aby nevedela o tom, že Justin tu už nie je. Tým, že on chodil do Ameriky, tak si ona pokojne môže myslieť, že je v Amerike. Myslím si, že to bude zo zdravotných dôvodov pre ňu oveľa lepšie,“ potvrdila nám stav veci Rebecca Justh.