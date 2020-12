Rok 2020 nás pripravil o nezabudnuteľné osobnosti kultúrneho života: Nebo plakalo za velikánmi

Už predvádzajú svoje umenie tam hore! Rok 2020 bol plný strastí a prekážok, a to hlavne kvôli pandémii koronavírusu, ktorá začala v našich končinách zúriť začiatkom tohto roka.

Svoju silu nám táto pliaga ukazuje dodnes, keď sú počty nakazených a počty úmrtí stále na vzostupe. Tých veselých momentov v tomto roku by ľudia možno vedeli narátať na prstoch dvoch rúk. Rok 2020 bol ešte o to smutnejší, že sme prišli o velikánov našej doby. Viaceré známe tváre zo slovenského, ale aj z českého šoubiznisu totiž odišli do neba. Bohužiaľ, všetci zápasili s vážnymi zdravotnými problémami, ktoré nad nimi zvíťazili. Jedno je však isté - po všetkých tu zostalo prázdne miesto.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

V bolestiach kvôli korone

Štefan Kožka († 66), herec

Otvoriť galériu Štefan Kožka († 66) Zdroj: divadlo nová scéna

Umelec sa nakazil koronavírusom. Len pár dní pred odchodom do neba nahral Kožka šokujúce video, v ktorom opísal svoje trápenie s ochorením. Jeho nehybné telo našiel sused v dome v maďarskej Rajke. Či bol skutočne za jeho smrťou COVID-19, zatiaľ jasné nie je. Herca bolo pravidelne vidieť na obrazovkách Markízy ako veterinára v seriáli Horná Dolná.

Zradili ho obličky

Peter Justin Topoľský († 69), moderátor a známy gurmán Otvoriť galériu Peter Justin Topoľský († 69) Zdroj: anc

Topoľský televíznym divákom dlhé roky prinášal kulinárske zážitky z celého sveta. Za jeho večným úsmevom sa však v posledných rokoch skrývali aj trápenia spojené so zdravím. Okrem choroby pľúc, prekonanej žltačky či cukrovky ho trápili aj obličky, ktoré sa mu nakoniec stali osudnými. Navyše sa krátko pred smrťou nakazil koronavírusom.

Jeseň života v seniorcentre

Eva Krížiková († 85), herečka Otvoriť galériu Eva Krížiková († 85) Zdroj: rtvs

Po tom, čo tejto talentovanej a uznávanej pani herečke zomrel milovaný manžel František Zvarík († 87) v roku 2008, stiahla sa do úzadia. Nakoniec skončila aj s herectvom, no po umelkyni tu zostalo nespočetné množstvo nezabudnuteľných filmových či divadelných postáv. Posledné obdobie svojho života strávila v luxusnom seniorcentre na Záhorí. Zdravie ju však zrádzalo čoraz viac a herečka nakoniec odišla do umeleckého neba 31. marca 2020.

Pandémia zastavila rozlúčku

Eva Pilarová († 80), speváčka Otvoriť galériu Eva Pilarová († 80) Zdroj: herminapress

Česká kráľovná džezu a swingu odišla z tohto sveta v marci. Vážne zdravotné problémy ju trápili už od roku 2018. K tomu sa mali pridružiť aj psychické problémy. Uznávaná umelkyňa zomrela nakoniec na zlyhanie obličiek. Kvôli pandémii koronavírusu sa však nemohla konať veľkolepá rozlúčka, akú by si speváčka rozhodne zaslúžila.