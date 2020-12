Smrť gurmána Justina Topoľského († 69): Pravda o tom, prečo nás navždy opustil! Covid zasiahol aj jeho mamu

Iba pred niekoľkými dňami obletela Slovensko smutná správa o nečakanom úmrtí vyhláseného gurmána a moderátora Petra Justina Topoľského († 69).

Jeho smrť, ktorá prišla nečakane pred Vianocami, zanechala jeho rodinu a priateľov v šoku. Definitívnu odpoveď, čo sa vlastne stalo obľúbenému gastronómovi, Nový Čas dostal priamo od jeho najbližšej rodiny.

Odchod Justina Topoľského, ktorý navôkol rozosieval iba radosť a úsmev, bol pre mnohých poriadnou fackou. Sympatického moderátora si diváci obľúbili predovšetkým kvôli jeho srdečnej povahe, zmyslu pre humor a inšpirujúcim znalostiam svetových kuchýň. Nie je tajomstvom, že bol Justin pár dní pred smrťou pozitívne testovaný na koronavírus. Jeho stav sa však deň pred smrťou výrazne zhoršil a on musel byť hospitalizovaný v nemocnici.

Aj keď sa mohlo zdať, že za jeho skonom by mohla stáť korona, jeho bratranec Boris Javorek, s ktorým Justin udržiaval intenzívny a láskyplný vzťah, túto verziu vyvrátil. Hoci bol infikovaný, výsledná lekárska správa hovorí niečo iné. „Už dnes je úplne jasné, že nezomrel na koronavírus. Išlo o kolaps obličiek spojený so zápalom pľúc. Definitívne mimo korony. Dokonca je to aj v lekárskej správe,“ informuje Javorek, ktorý chce uviesť veci na pravú mieru.

„Zomrel na ťažký kolaps obličiek, s ktorými mal problémy posledné dva roky, s pľúcami mal problémy päť rokov, čo mal to ochorenie v 2015, keď sa liečil. Chodil od augusta minulého roka pravidelne na dialýzu. To znamená, že najväčší problém mal s obličkami.“

Posledná rozlúčka

Tým rodina spomedzi príčin úmrtia vyvrátila aj zažívacie problémy, o ktorých sa často hovorilo. Posledná rozlúčka s Justinom bude 30. decembra v bratislavskom krematóriu. „Pohreb je iba pre rodinných príslušníkov. Dovnútra nás pustia iba dvanásť. Obrad bude cirkevný a bude trvať 30 minút. Prítomní budú vyslovene len piati bratranci, tri sesternice, strýko a dve tety. Ako rodina komunikujeme, spoločnými silami teraz všetko dávame dokopy a smútime.“ Obrad tak bude prispôsobený aktuálnym protipandemickým opatreniam.

Rodina na prvom mieste

Javorek nám rovnako potvrdil Justinov láskyplný vzťah s celou svojou rodinou, predovšetkým s mamičkou. „To, že mamičku brával so sebou, bolo preto, lebo ju chcel mať medzi ľuďmi.“ Zdravotné problémy však nezaskočili iba Justina, ale práve aj jeho mamu.

„Jeho mamička leží na psychiatrii, kde sme ju museli hospitalizovať v rámci jej zdravotného stavu. Došiel totiž v piatok výsledok testu, že je aj ona pozitívna na COVID-19. Okamžite ju zobrali, je na COVID-ovom oddelení, momentálne je izolovaná a stabilizovaná, so žiadnymi COVID-ovými príznakmi,“ informuje jej najbližšia rodina. Zdá sa, že nateraz je v poriadku a rodina si tak môže uctiť spomienku na Justina.

„Bol dobrosrdečný, talentovaný, aj spevák, aj gastronóm. Gastronómom bol na 1 500 % každý deň. Žil svoj život naplno. Pomáhal každému, komu mohol. Bol to pán človek, ktorý by si srdce nechal odtrhnúť pre druhého, aj pre cudzieho. Bol obľúbený v reštauráciách, aj u vinárov, vždy sa s ním radi porozprávali a vypočuli si ho,“ spomína Javorek na člena rodiny, ktorý už, žiaľ, nie je medzi nami.

Prečo dochádza k zlyhávaniu

Ide o ochorenie, pri ktorom obličky nedokážu odstraňovať z tela jedovaté látky, ktoré vznikli pri normálnej látkovej výmene. Príčiny vzniku môžu byť rôzne, najčastejšie je zlyhanie následkom cukrovky alebo neliečeného vysokého tlaku. Medzi prejavy patrí potreba močiť počas nočného spánku, mierny nepokoj, nechutenstvo, anorexia, únava, nevoľnosť, vyrážka, syndróm nepokojných nôh, dýchavičnosť. V najhoršom štádiu je potrebná buď transplantácia obličiek, alebo dialýza.